Megvan a PDC-darts-vb öt női indulója, Mervyn King is visszatér az Alexandra Palace-ba

2025.10.28. 16:23
Fallpon Sherrock megint ott lesz a darts-vb-n (Fotó: Getty Images)
Újabb dartsosok szereztek indulási jogot a PDC december 11-től január 3-ig tartó londoni világbajnokságára. Eldőlt, mely öt női versenyző lesz ott az Alexandra Palace-ban, és az is, hogy a Pro Tour-kártya elvesztése ellenére visszatérhet a legnagyobb tornára az angol Mervyn King.

Október második felében véget ért a női dartsosok PDC-sorozata, amelyről hárman kvalifikálták magukat. A Development Tourról vb-kvótát szerző Beau Greaves és a női World Matchplayt megnyerő Lisa Ashton mellett Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven és a vb-újonc Gemma Hayter lehet ott az ötmillió font összdíjazású viadalon.

Véget ért a PDC Challenge Tour is, amelyen a januári Pro Tour-selejtezőn kártya nélkül maradók versenyezhettek egymással. Erről a svájci Stefan Bellmont és az angol Ted Evetts, Mervyn King páros szerzett kvalifikációt. A most 59 éves King 2009-ben vb-elődöntőt játszott.

Az amerikai küldöttség négyfősre bővült, a korábban kijutó Leonard Gates, Adam Sevada, Stowe Buntz trióhoz Alex Spellman csatlakozott.

Mint ismert, Magyarországot Kovács Patrik képviseli a vb-n.

A héten az év utolsó két Players Championship-versenyével véget ér a 2025-ös Pro Tour-idény is, a sorozat ranglistájáról 40 fő szerez kvótát. Nagy veszélyben van több neves dartsos vb-részvétele, jelen állás szerint nem lesz ott Florian Hampel, Jim Williams és José de Sousa sem – ők november végén a Pro Tour-kártyások pótkvalifikációs viadalán surranhatnak be a mezőnybe.

A nemzetközi selejtezőkről 48-an kvalifikálnak a világbajnokság 128 világbajnoki mezőnyébe, s eddig 34 dartsos szerzett így indulási jogot a december 11-től január 3-ig tartó versenyre.

A 2025–2026-OS PDC-VILÁGBAJNOKSÁG KVALIFIKÁCIÓJA
PDC-világranglista: 40 fő
PDC Pro Tour-ranglista: 40 fő
PDC ifjúsági világbajnok: 1 fő
PDC Development Tour-ranglista: 4 fő – Beau Greaves (angol)*, Charlie Manby (angol), Jamai van den Herik (holland), Jurjen van der Velde (holland)
PDC Challenge Tour-ranglista: 3 fő – Stefan Bellmont (svájci), Ted Evetts (angol), Mervyn King (angol)
Női World Matchplay-győztes: 1 fő – Lisa Ashton (angol)
Női PDC-ranglista: 3 fő – Fallon Sherrock (angol), Noa-Lynn van Leuven (holland), Gemma Hayter (angol)
Japán sorozat: 1 fő
Kínai sorozat: 1 fő – Cung Hsziao-csen (kínai)
Indiai selejtező: 1 fő – Nitin Kumar (indiai)
PDC Ázsia-bajnokság: 2 fő – Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
PDC ázsiai ranglista: 5 fő – Szakai Motomu (japán), Azemoto Rjuszei (japán), Paul Lim (szingapúri), Man Lok Leung (hongkongi), Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Holland-belga selejtező: 1 fő
Német-osztrák-svájci selejtező: 1 fő
Mediterrán selejtező: 1 fő
Délkelet-európai selejtező: 1 fő
Cseh selejtező: 1 fő
Lengyel selejtező: 1 fő
Hungarian Darts Super League: 1 fő – Kovács Patrik
Brit és ír selejtező: 1 fő
Észak-európai (Nordic&Baltic) bajnok: 1 fő – Teemu Harju (finn)
Észak-európai ranglista: 2 fő – Andreas Harrysson (svéd), Oskar Lukasiak (svéd)
PDC észak-amerikai bajnok: 1 fő
Észak-amerikai kontinentális kupa: 1 fő – Alex Spellman (amerikai)
Észak-amerikai Cross-Border Challenge: 1 fő – Leonard Gates (amerikai)
Észak-amerikai sorozat: 3 fő – David Cameron (kanadai), Adam Sevada (amerikai), Stowe Buntz (amerikai)
Latin-amerikai selejtező: 1 fő – Jesús Salate (argentin)
Ausztrál-új-zélandi Premier League-győztes: 1 fő
Ausztrál ADA-sorozat: 1 fő – Tim Pusey (ausztrál)
Auszrtál Pro Tour: 1 fő – Joe Comito (ausztrál)
Új-zélandi Pro Tour: 1 fő – Jonny Tata (új-zélandi)
Afikai selejtező: 1 fő – David Munyua (kenyai)
PDC Pro Tour-selejtező: 5 fő
*Greaves ifjúsági világbajnokként is selejtezhet.

 

