Darts-vb: megvolt az első big fish, Rob Cross hozta a kötelezőt

A péntek délutáni program két kevésbé ismert játékos összecsapásával kezdődött – persze a holland Niels Zonneveld és az új-zélandi Haupai Puha közül inkább az utóbbi neve csengett ismeretlenül a sportágat kevésbé ismerők számára. A meccs aztán a papírformának megfelelően alakult: bár nem láthatott magas színvonalú játékot a közönség, a világranglista-44. Zonneveld győzelméhez kétség sem férhetett, a holland játékos magabiztos játékkal, 3:0-val jutott be a következő körbe.

NIELS NABS SET ONE!



What a celebration! 😅



Niels Zonneveld defies some late double trouble to secure a tight opening set against Haupai Puha!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/LHaXlyVoxU — PDC Darts (@OfficialPDC) December 12, 2025

A nap második mérkőzése már sokkal érdekfeszítőbben alakult, ezen két angol játékos, Ian White és Mervyn Knight csapott össze. Egyik játékos sem mutatott kirobbanó dobóformát a meccsen (jelzi ezt a két játékos átlaga is), az izgalmak azonban mindenért kárpótolták a nézőket. Az előzetesen is esélyesebb White jobban kezdett, és az első szett után a másodikat is behúzta – így 2:0-s előnybe került. Ezután azonban nagyot fordult a meccs, Knight magára talált, előbb szépített, aztán kiegyenlített. Következhetett a döntő szett, amelyben megint White volt a precízebb – 3:2-re megnyerte a mérkőzést.

WE'RE GOING ALL THE WAY!



Darting drama at the Palace!



Mervyn King has come back off the canvas to force a decider in this taxing affair!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/WlmWGN1r9w — PDC Darts (@OfficialPDC) December 12, 2025

Az izgalmak a harmadik összecsapásra alábbhagytak, a 20. kiemelt Ryan Searle hozta a papírformát a holland Chris Landman ellen – a két játékos közötti különbség az első szettben különösen nagy volt, utóbbi két kezdését is elvesztette. A második játszmában meg lehetett szorongatni az angolt, de Searle döntő legben így is megduplázta szettelőnyét. A harmadik játszmát Landman gyengén kezdte, ami meg is pecsételte sorsát ezen a vb-n.

BLINK AND YOU'LL MISS IT!



Ryan Searle clearly has somewhere to be this afternoon!



'Heavy Metal' conjures up an 11-dart hold to double his lead against Chris Landman!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/AwWZZrSOw2 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 12, 2025

Nem született meglepetés a délutáni program végén sem, Rob Cross simán felülmúlta a norvég Cor Dekkert. 2018 világbajnokának az első szettben könnyű dolga volt, a második játszmában viszont már ő is elvesztette egy kezdését, de ez is bőven belefért a sikerhez. Cross a legvégén villantott igazán nagyot, a torna első 170-es kiszállójával (big fish) fejezte be a mérkőzést.

BIG FISH TO WIN IT!!! 🎣



Take a bow, Rob Cross! 👏



Cross takes out 170 to wrap up a comfortable 3-0 win over Cor Dekker!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/3LYwyB3HZ5 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 12, 2025

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

Niels Zonneveld (holland, 92.68)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ian White (angol, 81.13)–Mervyn King (angol, 81.54) 3:2

Ryan Searle (angol, 20., 93.29)–Chris Landman (holland, 85.59) 3:0

Rob Cross (angol, 17., 90.84)–Cor Dekker (norvég, 82.05) 3:0

20.00 (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK