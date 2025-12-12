Luke Littler: A győzelem az győzelem, és ezzel a legnehezebb mérkőzés már megvan

„Még ma reggel is izgatott voltam, amikor felébredtem. Tudtam, hogy visszatérek a színpadra a rajongók elé, ezért igyekeztem nem túl nagy nyomást helyezni magamra és ez meg is látszik a teljesítményemen. Nem akartam üzenetet küldeni a győzelemmel, csak túl akartam jutni az első fordulón. A győzelem az győzelem, és ezzel a legnehezebb mérkőzés már megvan”– idézi Luke Littler a dartsnews.com.

A világbajnoki címvédő az első játéknapon Darius Labanauskast 3:0-ra múlta felül. „Szerettem volna egy kicsit szórakozni, ahogy mindig, de nem éreztem, hogy túl sok szórakozás lenne – minden az üzletről szólt. Csak túl akartam jutni az első fordulón” – mondta az angol, majd a felkészüléséről beszélt. – „Csak lazítottam és xboxon játszottam. Finnországban is jártam Michael van Gerwennel, és remek meccseket játszottam vele és Nathan Aspinallal. A feladat elvégezve, keddig pihenek, hétfőn megnézem a Manchester United, aztán pár órát gyakorlok”– mondta a legközelebb kedden tábla elé álló Littler.

„Nem éreztem fájdalmat. 12 hónapja nem éreztem ilyet a színpadon. Ez egyfajta sokk volt a szervezetemnek” – árulta el vállsérülése kapcsán Michael Smith. A világranglista 28. helyén álló angol az első körben Lisa Ashton múlta felül 3:0-ra. „Jelenleg jó helyzetben vagyok, fájdalommentes, mentálisan erős, és alig várom a következő fordulót. Beszéltek vállprotézisről vagy ilyesmiről – ez nem fog megtörténni. Inkább akkor csinálom meg ezeket a dolgokat, amikor visszavonulok.”

Smith tavaly az első fordulóban búcsúzott a Kevin Doets elleni vereséget követően. „Ha újra kikaptam volna, öngyilkos lettem volna. Azt hittem meglesz az első fizetett kilencnyilasom is, és zsebre teszem a 60 000 fontot, de azt is elszúrtam. 19-én játszom legközelebb, alig várom, hogy visszajöhessek. A teljesítményen nem üzenet a többi játékosnak. A 110-es átlag az lett volna, a 91-es nem az. Csak próbáltam nyomás alatt elvégezni a feladatomat. Lisa Ashtont évek óta követem, 19 kilométerre lakik tőlem, a női sport csodálatos nagykövete, csak a legjobbakat kívánom neki.”

Élete első meccsét játszotta a világbajnokságon Arno Merk. „Sokkal hangosabb volt, mint vártam. Sindelfingenben 4500 ember előtt játszottam, az Ally Pally egy arconcsapás ahhoz képest” – mondta a londoni hangulatról Merk.

A német az első szettben kulcsfontosságú pillanatban dobott dupla 16-ot. „Az egy nagy pillanat volt. A Superleague-ben már megmutattam, hogy ki tudom használni az ilyen lehetőségeket. Ma megerősítettem ezt. Tényleg nagyon nyugodt voltam. A hangulat nyomasztó volt, de úgy tűnik, jól kezeltem a helyzetet. A győzelem után ma romba döntünk egy kocsmát” – mondta nevetve a német, aki a második fordulóban Peter Wright ellen szeretne játszani

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

Csütörtökön játszották

Kim Huybrechts (belga, 86.24)–Arno Merk (német, 89.73) 1:3 (2–3, 0–3, 3–1, 0–3)

Michael Smith (angol, 28., 91.19)–Lisa Ashton (angol, 77.13) 3:0 (3–2, 3–0, 3–1)

Luke Littler (angol, 1., 101.54)–Darius Labanauskas (litván, 95.25) 3:0 (3–2, 3–2, 3–1)

Madars Razma (lett, 89.07)–Jamai van den Herik (holland, 81.33) 3:1 (3–2, 2–3, 3–1, 3–2)

A PÉNTEKI PROGRAM

13.30 (Tv: Sport1)

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)

Ian White (angol)–Mervyn King (angol)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

20.00 (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)