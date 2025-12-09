Nemzeti Sportrádió

Darts: Van der Voort bejelentette a visszavonulását

2025.12.09. 11:15
Vincent van der Voort befejezi (Fotó: Getty Images)
darts Vincent van der Voort PDC
A hollandok profi dartsjátékosa, Vincent van der Voort bejelentette, hogy állandósuló ízületi panaszai miatt végleg befejezi a pályafutását.

A holland játékos tavaly még azt közölte, hogy szünetet tart a sportágban, míg most a végleges visszavonulását jelentette be – adta hírül a sport.de a holland De Telegraafra hivatkozva.

Van der Voort – aki a 2000-es, 2010-es évek egyik legismertebb arca volt a PDC-nél – állandósuló ízületi fájdalmaival indokolta a döntését: „Egyszerűen csak azt vettem észre, hogy milyen gyorsan visszatért a fájdalom a hátamba, a térdeimbe és a nyakamba, pedig sokáig pihentem. Már nem akarok játszani a fájdalommal” – fogalmazott.

A 49 éves, „holland romboló” néven becézett dartsos arról is beszélt, hogy egyáltalán nem volt könnyű meghoznia a döntést: „Nem volt könnyű döntés, mert egész életemben dartsoztam. Körülbelül kilencévesen kezdtem, majd negyven évig játszottam. Hozzá vagyok szokva a nyomáshoz és a versenyzéshez. Lehet, hogy még szükségem lesz egy kis időre, hogy feldolgozzam a visszavonulást, de megbékélek vele.”

A jobbkezes sportember 1985-ben kezdte dartspályafutását, majd 2011-ben és 2015-ben is bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. 2007-ben a UK Open döntőjében kikapott honfitársától, Raymond van Barneveldtől. Az utóbbi években leginkább már televíziós szakértőként tevékenykedett.

 

