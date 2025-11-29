Tíz-tizenöt év múlva is ott lesz a csúcson Littlerrel – Price megnevezte a darts-vb egyik esélyesét

Gerwyn Price szerint a világbajnokságon Luke Littler és Luke Humphries – önmaga mellett – elsősorban a 23-25 év közötti dartsosoktól várhatja a legnagyobb ellenállást, különösen Gian van Veenben látja, hogy messzire juthat az Alexandra Palace-ban.

„Van Veen és Wessel Nijman egyre erősebb, akárcsak Josh Rock, aki az utóbbi időben magára talált, és a Grand Dlam of Dartson nayszerű volt. Bradley Brooksra kell még figyelni, neki egyelőre elsősorban a zárt körű versenyeken megy, a színpadon még nem jött el az áttörés, de közeledik – mondta a Sportbible-nak Price, aki Van Veenről beszélt bővebben. – Gian fantasztikus, egyre kevésbé látod rajta, hogy érzi a nyomást. Régen ezzel sok baja volt, de leküdzötte, amiért óriási elismerés illeti. Ő az egyik, aki még tíz-tizenöt év múlva is ott lesz a csúcson Littlerrel.”

Price úgy véli, sokkal jobb formában várja az idei világbajnokságot, mint egy évvel ezelőtt.

„2024 az egyik legrosszabb évem volt, de elkezdtem másképpen készülni, kaptam mentális segítséget, ami megváltoztatta a hozzáállásomat, és például a Premier League-et is élveztem, az egész évem jobb volt tőle” – mondta Price, aki november elején bevonuló zenét cserélt, és a Grand Slam óta Myles Smith Nice To Meet You dalára vonul be. Bár a közönség még nem jött annyira lázba tőle, mint a korábbi, Vanilla Ice-daltól, Price a tervei szerint a vb-n is kitart az új választás mellett.

„Valahogy az autóban sokkal több energiát érzek a dalban, mint eddig a bevonuláskor, egyelőre nem adja vissza, amit elképzeltem. De ha finomhangoljuk, és megtaláljuk azokat a részeit, amelyek beindítják a közönséget, jó lesz. Szerintem megtartom ezt a vébére is” – mondta Price.

Michael van Gerwen arról beszélt, hogy a megemelkedett pénzdíjak (a vb-győztes 500 ezer helyett egymillió fontot kap) miatt a PDC világranglistájához egy új pontszámítási rendszert kellene bevezetni, mert így a vb-szereplés mindent felborít. „Már a korábbi években is mondtam, hogy új pontszámítási rendszer kellene, most különösen indokoltnak érzem, de erről nem én döntök” – mondta a háromszoros világbajnok holland.

A világelső Luke Littlernek felhozták Van Gerwen ötletét, s mint az egymilliós fődíj (és ranglistapont) legfőbb várományosa, nem érezte jogosnak a javaslatot.

„Mi van, fél, hogy Luke Humphries vagy én egy-két millió fonttal meg fogjuk előzni a ranglistán? Amikor ő nyerte a világbajnoki címeket, ez nem volt téma, most viszont az lett, ez mindent elmond – mondta Littler, aki érzi a nyomást világbajnoki címvédőként. – Az emberek megjegyzik, ki lett az első egymillió fontos világbajnok. Az sem véletlen, hogy az elmúlt tíz évben csak Gary Anderson nyert egymás után két vébét. Szeretném utána csinálni, ami nagyon motivál, és ha még sokat gyakorlok, tudok még jobb lenni.”

Littler a vb első napján, december 11-én színpadra áll a litván Darius Labanauskas ellen, Price december 16-án, Van Gerwen 18-án kezdi meg vb-szereplését.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁRGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

Ian White (angol)–Mervyn King (angol)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

AZ 1. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA (Tv: Sport1, Sport2)

December 11., csütörtök

20.00

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

December 12., péntek

13.30

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)

Ian White (angol)–Mervyn King (angol)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

20.00

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

December 13., szombat

13.30

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)

20.00

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

December 14., vasárnap

13.30

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

20.00

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

December 15., hétfő

13.30

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

20.00

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

December 16., kedd

13.30

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

20.00

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

December 17., szerda

20.00

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

December 18., csütörtök

13.30

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

20.00

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

December 19., péntek

13.30

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

20.00

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

A 2. forduló időrendi beosztását az 1. forduló eredményeinek függvényében készíti el a PDC.