Megvan a magyar keret az evezős beach sprint Eb-re

2025.10.02. 10:07
Pétervári-Molnár Bendegúz is kerettag (Fotó: MESZ)
A Magyar Evezős Szövetség (MESZ) kijelölte az utazó keretet a törökországi Manavgatban jövő hétvégén sorra kerülő tengeri és beach sprint Európa-bajnokságra.

A MESZ közleménye szerint a válogatott a jövő héten utazik a verseny helyszínére.

A beach sprint 2028-ban bemutatkozik az olimpián, mint új evezős versenyszám. Los Angelesben férfi és női egyesben, illetve vegyes párosban hirdetnek majd bajnokot. Ezekben a számokban 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni az indítókapuba. Ekkor a versenyzőnek ki kell ugrania a hajóból, és odasprintelnie a beérkezést jelző gombhoz, majd azt lenyomni.

Az utazó keret tagjai:
Nagy-Huszár Luca (junior női egypár)
Moór Ádám (junior férfi egypár)
Demkó Janka és Mezősi Márton (junior vegyes kétpár)
Preil Vivien (felnőtt női egypár)
Pétervári-Molnár Bendegúz (felnőtt férfi egypár)
Gadányi Zoltána és Szigeti Ferenc (felnőtt vegyes kétpár)

 

