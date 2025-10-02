Megvan a magyar keret az evezős beach sprint Eb-re

A MESZ közleménye szerint a válogatott a jövő héten utazik a verseny helyszínére.

A beach sprint 2028-ban bemutatkozik az olimpián, mint új evezős versenyszám. Los Angelesben férfi és női egyesben, illetve vegyes párosban hirdetnek majd bajnokot. Ezekben a számokban 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni az indítókapuba. Ekkor a versenyzőnek ki kell ugrania a hajóból, és odasprintelnie a beérkezést jelző gombhoz, majd azt lenyomni.

Az utazó keret tagjai:

Nagy-Huszár Luca (junior női egypár)

Moór Ádám (junior férfi egypár)

Demkó Janka és Mezősi Márton (junior vegyes kétpár)

Preil Vivien (felnőtt női egypár)

Pétervári-Molnár Bendegúz (felnőtt férfi egypár)

Gadányi Zoltána és Szigeti Ferenc (felnőtt vegyes kétpár)