Premier League: Liverpool–Leeds

2026.01.01. 18:17
Fotó: Getty Images
angol foci Liverpool Leeds United angol labdarúgás Leeds Liverpool FC Premier League angol bajnokság
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 19. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a Leeds csapatát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
LIVERPOOL–LEEDS UNITED – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 18.30 (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, Konaté, Van Dijk, A. Robertson – Gravenberch, C. Jones – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
LEEDS: Lucas Perri – Bornauw, Bijol, Struijk – J. Justin, Gruev, Ampadu, Stach, G. Gudmundsson – Aaroson, L. Nmecha. Menedzser: Daniel Farke

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

