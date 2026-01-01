Premier League: Liverpool–Leeds

Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 19. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a Leeds csapatát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
LIVERPOOL–LEEDS UNITED – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 18.30 (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, Konaté, Van Dijk, A. Robertson – Gravenberch, C. Jones – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
LEEDS: Lucas Perri – Bornauw, Bijol, Struijk – J. Justin, Gruev, Ampadu, Stach, G. Gudmundsson – Aaroson, L. Nmecha. Menedzser: Daniel Farke
PERCRŐL PERCRE
