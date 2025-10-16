Asztalitenisz Eb: női csapatunk a nyolcaddöntőben búcsúzott

Erőn felül teljesített női csapatunk azzal, hogy a zadari Európa-bajnokságon bejutott a 16 közé – nem mellesleg ezzel egyenes ágon kvalifikált a jövő évi londoni világbajnokságra –, ettől kezdve minden további ráadás. Nagyjából ilyen hangulatban várhatták a mieink az ukránok elleni csütörtök délelőtti nyolcaddöntőt, amelyen kétszeres Európa-bajnokunk, Póta Georgina mellett ismét két 16 éves reménység kapott lehetőséget: a Nagy ikrek közül Rebeka, valamint Pétery Johanna – utóbbi most először lépett asztalhoz az Eb-n és ezzel együtt a felnőttválogatottban. Az ellenfélnél természetesen ott volt az egyesben kétszeres Eb-ezüstérmes, 34 éves Margarita Peszocka, s mivel a papírforma azt sugallta, hogy őt nem nagyon lehet megállítani, a továbbjutáshoz az kellett (volna), hogy rajta kívül az ukránok ne tudjanak meccset nyerni.

Az összecsapás mindjárt a rangadóval kezdődött, Póta és Peszocka fordulatos csatájából utóbbi került ki győztesen, az ukrán négy játszmában szerezte meg a vezetést csapatának. Míg az első párharcban inkább a jelen képviselői csaptak össze, a folytatásban a jövő reménységei küzdöttek meg, Nagy Rebeka ellenfele a nála három évvel idősebb, 19 esztendős Veronika Matiunina volt, s ez a korkülönbség most még az ukrán felé billentette a mérleg nyelvét. A harmadik párban ennél jóval többet, 25 év tapasztalatát kellett volna áthidalnia Péterynek a 41 esztendős, védekező stílusban játszó Tetjana Bilenkóval szemben, s ugyan szépen helytállt, megszorongatta ellenfelét, szettet nem sikerült nyernie.

Az ukránok 3:0-s győzelmével női csapatunknak s ezzel a teljes magyar küldöttségnek – az már korábban eldőlt, hogy a férfiak a 19–20. helyen zártak – véget ért a kontinensbajnokság, vasárnap estére pedig az is kiderül, 2025-ben kik ülhetnek fel Európa trónjára.

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR

Nők, nyolcaddöntő

Ukrajna–Magyarország 3:0

Peszocka–Póta Georgina 3:1 (6, –11, 5, 8)

Matiunina–Nagy Rebeka 3:1 (8, 2, –6, 3)

Bilenko–Pétery Johanna 3:0 (8, 9, 7)