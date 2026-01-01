Igaz vagy hamis? Kvíz 2025 legjelentősebb sporteseményeiből
Tíz kérdés, a nagyon könnyűtől a nagyon nehézig, és mind a 2025-ben véget ért sporteseményekre vonatkozik. Mindegyik kérdés négy állítást tartalmaz. Vagy azt kell kitalálni, hogy melyik az igaz, vagy azt, hogy melyik a hamis. Figyelem, minden apró részlet fontos lehet!
