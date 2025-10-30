Márton Viviana: Az volt az álmunk Luanával, hogy mindketten dobogóra álljunk, sikerült

„Nyugodt voltam, úgy mentem neki a napnak, hogy mindent beleadok, lesz, ami lesz – fogalmazott Márton Viviana, aki első felnőtt vb-érmét szerezte. – Kicsit nehezen indult a nap, de a második meccs után megvolt az az érzés, ami hiányzott, és elkaptam a fonalat.”

„Az volt az álmunk Luanával, hogy mindketten dobogóra álljunk. Ez a második világbajnokságunk együtt, nagyon boldog vagyok, hogy mindkettőnknek sikerült. Majdnem a két arany is összejött, de majd legközelebb. Mindennap nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy ez meglegyen. Hatvankét kilogrammban sokaknak nagyon hasonló a stílusa, mint az enyém.”

„A versenyzők gyorsak, nem olyan nehezek, mint hatvanhétben. Van, amikor a hatvankettőben nehezebb versenyezni éppen ezért, de mindkettő jó nekünk. Az egész nap nagyon nehéz volt, fáradtnak éreztem magam, ám mentálisan erős voltam, azt mondogattam magamnak, hogy menni fog. Keményen dolgoztam, hogy dobogóra állhassak.”

A Márton testvérek teljesítménye sportágtörténeti, ugyanis először fordult elő, hogy két magyar tekvandós is dobogóra áll ugyanazon a világbajnokságon.