Márton Viviana visszalépett a kínai Grand Slam Challenge-versenytől
Az olimpiai bajnok Márton Viviana visszalépett a kínai Vuhsziban zajló tekvondó Grand Slam Challenge-versenytől.
A magyar szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a 19 éves tekvondós, Márton Viviana, aki a torna első számú kiemeltje volt a 67 kg-osok között, betegség miatt nem indult. Az UTE versenyzője a múlt heti világbajnokságon a 62 kilogrammosok között szerzett ezüstérmet.
Ikertestvére, a kétszeres világbajnok, a vb legértékesebb versenyzőjének választott Márton Luana a +67 kilogrammosok küzdelmében a hazai Csang Ji-nyintől szenvedett vereséget hétfőn a 32 között.
