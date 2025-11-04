Márton Viviana visszalépett a kínai Grand Slam Challenge-versenytől

A magyar szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a 19 éves tekvondós, Márton Viviana, aki a torna első számú kiemeltje volt a 67 kg-osok között, betegség miatt nem indult. Az UTE versenyzője a múlt heti világbajnokságon a 62 kilogrammosok között szerzett ezüstérmet.

Ikertestvére, a kétszeres világbajnok, a vb legértékesebb versenyzőjének választott Márton Luana a +67 kilogrammosok küzdelmében a hazai Csang Ji-nyintől szenvedett vereséget hétfőn a 32 között.