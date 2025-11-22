Simon Whitlock visszatér, ott lesz a PDC-dartsvilágbajnokságon

A szombati végjátékba négy dartsos jutott be, a sorozat alapszakaszát megnyerő Raymond Smith az első elődöntőben 8–2-re győzte le a szintén ausztrál John Pusey-t, míg a második mérkőzésen Whitlock 8–3-ra múlta felül az új-zélandi Jonny Tatát.

A döntőben Whitlock kezdett jobban, 5–1-re elhúzott az egyik fél tizedik legjéig tartó meccsen, és bár Smith 8–6-ra felzárkózott, a végén a rutinos Whitlock koncentrált jobban, és 10–7-re győzött.

A Pro Tour-kártyáját 2024 végén elvesztő Whitlock – aki 2010 és 2024 között sorozatban 15 PDC-világbajnokságon szerepelt (2010-ben döntőt játszott), mielőtt tavaly lemaradt a tornáról – kvalifikációjával már 123 név ismert a 128-as vb-mezőnyből, a maradék öt a hétfői Pro Tour-selejtezőn dől el, s utána megtartják a sorsolást is.

A 2025–2026-OS PDC-VILÁGBAJNOKSÁG KVALIFIKÁCIÓJA

PDC-világranglista: 40 fő – Luke Littler (angol), Luke Humphries (angol), Michael van Gerwen (holland), Stephen Bunting (angol), Jonny Clayton (walesi), James Wade (angol), Gian van Veen (holland), Chris Dobey (angol), Danny Noppert (holland), Josh Rock (északír), Gerwyn Price (walesi), Ross Smith (angol), Martin Schindler (német), Gary Anderson (skót), Damon Heta (ausztrál), Rob Cross (angol), Mike De Decker (belga), Dave Chisnall (angol), Ryan Searle (angol), Nathan Aspinall (angol), Jermaine Wattimena (holland), Daryl Gurney (északír), Dimitri Van den Bergh (belga), Ryan Joyce (angol), Luke Woodhouse (angol), Cameron Menzies (skót), Ritchie Edhouse (angol), Michael Smith (angol), Dirk van Duijvenbode (holland), Peter Wright (skót), Wessel Nijman (holland), Joe Cullen (angol), Ricardo Pietreczko (német), Andrew Gilding (angol), Raymond van Barneveld (holland), Scott Williams (angol), Krzysztof Ratajski (lengyel), Martin Lukeman (angol), Brendan Dolan (északír), Ricky Evans (angol)

PDC Pro Tour-ranglista: 40 fő – Niko Springer (német), William O’Connor (ír), Niels Zonneveld (holland), Kevin Doets (holland), Karel Sedlácek (cseh), Bradley Brooks (angol), Jeffrey de Graaf (svéd), Mickey Mansell (északír), Mario Vandenbogaerde (belga), Callan Rydz (angol), Cam Crabtree (angol), Ian White (angol), Sebastian Bialecki (lengyel), Dom Taylor (angol), Richard Veenstra (holland), Madars Razma (lett), Alan Soutar (skót), Lukas Wenig (német), Kim Huybrechts (belga), Mensur Suljovic (osztrák), Gabriel Clemens (német), Thibault Tricole (francia), Matthew Dennant (angol), Darren Beveridge (skót), Justin Hood (angol), Wesley Plaisier (holland), Steve Lennon (ír), Max Hopp (német), Ryan Meikle (angol), James Hurrell (angol), Nick Kenny (walesi), Matt Campbell (kanadai), Keane Barry (ír), Adam Lipscombe (angol), Darius Labanauskas (litván), Dominik Grüllich (német), Chris Landman (holland), Owen Bates (angol), Cor Dekker (norvég), Connor Scutt (angol)

PDC Development Tour-ranglista: 4 fő – Beau Greaves (angol)*, Charlie Manby (angol), Jamai van den Herik (holland), Jurjen van der Velde (holland)

PDC Challenge Tour-ranglista: 3 fő – Stefan Bellmont (svájci), Ted Evetts (angol), Mervyn King (angol)

Női World Matchplay-győztes: 1 fő – Lisa Ashton (angol)

Női PDC-ranglista: 3 fő – Fallon Sherrock (angol), Noa-Lynn van Leuven (holland), Gemma Hayter (angol)

Japán sorozat: 1 fő – Tacunami Micuhiko (japán)

Kínai sorozat: 1 fő – Cung Hsziao-csen (kínai)

Indiai selejtező: 1 fő – Nitin Kumar (indiai)

PDC Ázsia-bajnokság: 2 fő – Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

PDC ázsiai ranglista: 5 fő – Szakai Motomu (japán), Azemoto Rjuszei (japán), Paul Lim (szingapúri), Man Lok Leung (hongkongi), Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Holland–belga selejtező: 1 fő – Andy Baetens (belga)

Német–osztrák–svájci selejtező: 1 fő – Arno Merk (német)

Mediterrán selejtező: 1 fő – Cristo Reyes (spanyol)

Délkelet-európai selejtező: 1 fő – Boris Krcmar (horvát)

Cseh selejtező: 1 fő – Adam Gawlas (cseh)

Lengyel selejtező: 1 fő – Krzysztof Kciuk (lengyel)

Hungarian Darts Super League: 1 fő – KOVÁCS PATRIK

Brit és ír selejtező: 1 fő – David Davies (walesi)

Észak-európai (Nordic&Baltic) bajnok: 1 fő – Teemu Harju (finn)

Észak-európai ranglista: 2 fő – Andreas Harrysson (svéd), Oskar Lukasiak (svéd)

Észak-amerikai kontinentális kupa: 1 fő – Alex Spellman (amerikai)

Észak-amerikai Cross-Border Challenge: 1 fő – Leonard Gates (amerikai)

Észak-amerikai sorozat: 3 fő – David Cameron (kanadai), Adam Sevada (amerikai), Stowe Buntz (amerikai)

Latin-amerikai selejtező: 1 fő – Jesús Salate (argentin)

Ausztrál ADA-sorozat: 1 fő – Tim Pusey (ausztrál)

Auszrtál Pro Tour: 1 fő – Joe Comito (ausztrál)

Új-zélandi Pro Tour: 1 fő – Jonny Tata (új-zélandi)

Afikai selejtező: 1 fő – David Munyua (kenyai)

Ausztrál–új-zélandi Premier League-győztes: 1 fő – Simon Whitlock (ausztrál)

PDC ifjúsági világbajnok: 1 fő?* (november 23.)

PDC Pro Tour-selejtező: 5 fő (november 24.)

*Greaves ifjúsági világbajnokként is selejtezhet.