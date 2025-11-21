Rajtol a dartsvilágbajnokság előtti utolsó torna, Van Gerwen nélkül
A célegyenesébe érkezik a világbajnoki felkészülés a PDC szereplői számára. A dartsszervezet 34 tornából álló Players Championship-sorozatának ranglistapontjaiból kialakult a 64 fős mezőny, annak tagjai a rangsor alapján automatikusan kerültek be az ágrajzba, így sorsolásra nem volt szükség. Egyetlen változás mégis történt a legutóbbi PC-viadal óta, a német Niko Springer betegség miatt visszalépett, a helyére Ryan Meikle került be. Bár az angol a 65. a rangsorban, de az ágrajzot már nem bolygatták, csak beillesztették a 61. Springer helyére.
A Players Championship tabellája közel sem egyezik a világranglistával, a friss világelső Luke Littler csak a 36. kiemelt, míg Michael van Gerwen nem is került be a 64-es mezőnybe, miután csak a 102. helyen zárta az idei sorozat alapszakaszát. A korábbi világelső Luke Humphries pedig 58. kiemeltként az első fordulóban mindjárt Gian van Veennel találkozik, akitől októberben kikapott az Európa-bajnokság döntőjében.
Mineheadben pénteken a 32 mérkőzéses első fordulóval kezdődik a torna, délután és este is 16-16 mérkőzést játszanak két színpadon. A fő porond eseményeit a Sport Tv közvetíti Magyarországon. A szombati második (itt az elsőhöz hasonlóan hat nyert legig tart egy mérkőzés) és harmadik fordulóban (itt már tíz nyert leg kell a továbbjutáshoz) is két színpad lesz, a vasárnapi negyeddöntőtől már egy táblára kell figyelni. A negyeddöntőben tíz, az elődöntőben és a döntőben 11 leg szükséges a mérkőzés megnyeréséhez.
A vasárnap esti elődöntő és döntő között játssza az ifjúsági vb döntőjént Van Veen és Beau Greaves – itt világbajnoki kvóta nem forog kockán, már mindketten biztosították a helyüket a 128 fős vb-mezőnyben.
Annál inkább lesz tét hétfőn a Pro Tour-kártyások selejtezőjén, amelyen az utolsó öt vb-hely talál gazdára. Ezt követően hétfő délután tartják meg a vb sorsolását, akkor derül ki, kivel kerül szembe Kovács Patrik, a vb magyar szereplője.
Már csak hat hely kiadó a dartsvilágbajnokságra
DARTS PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Gerwyn Price (walesi, 1.)–Max Hopp (német, 64.)
Rob Cross (angol, 32.)–Sebastian Bialecki (lengyel, 33.)
Martin Schindler (német, 16.)–Michael Smith (angol, 49.)
Niels Zonneveld (holland, 17.)–Nick Kenny (walesi, 48.)
Stephen Bunting (angol, 8.)–Ritchie Edhouse (angol, 57.)
Brendan Dolan (északír, 25.)–Daryl Gurney (északír, 40.)
Cameron Menzies (skót, 9.)–Adam Lipscombe (angol, 56.)
Bradley Brooks (angol, 24.)–Martin Lukeman (angol, 41.)
Ross Smith (angol, 4.)–Ryan Meikle (angol, 65.)
Jeffrey de Graaf (svéd, 29.)–Luke Littler (angol, 36.)
William O’Connor (ír, 13.)–Ricardo Pietreczko (német, 52.)
Gary Anderson (skót, 20.)–Mario Vandenbogaerde (belga, 45.)
Chris Dobey (angol, 5.)–Keane Barry (ír, 60.)
Mike De Decker (belga, 28.)–Cam Crabtree (angol, 37.)
Jonny Clayton (walesi, 12.)–James Hurrell (angol, 53.)
Luke Woodhouse (angol, 21.)–Alan Soutar (skót, 44.)
Wessel Nijman (holland, 2.)–Richard Veenstra (holland, 63.)
Karel Sedlácek (cseh, 31.)–Nathan Aspinall (angol, 34.)
Danny Noppert (holland, 15.)–Ricky Evans (angol, 50.)
Dirk van Duijvenbode (holland, 18.)–Madars Razma (lett, 47.)
Gian van Veen (holland, 7.)–Luke Humphries (angol, 58.)
Krzysztof Ratajski (lengyel, 26.)–Raymond van Barneveld (holland, 39.)
Josh Rock (északír, 10.)–Gabriel Clemens (német, 55.)
Scott Williams (angol, 23.)–Ian White (angol, 42.)
Damon Heta (ausztrál, 3.)–Justin Hood (angol, 62.)
Andrew Gilding (angol, 30.)–Dom Taylor (angol, 35.)
Joe Cullen (angol, 14.)–Peter Wright (skót, 51.)
James Wade (angol, 19.)–Mickey Mansell (északír, 46.)
Jermaine Wattimena (holland, 6.)–Wesley Plaisier (holland, 59.)
Dave Chisnall (angol, 27.)–Ryan Joyce (angol, 38.)
Ryan Searle (angol, 11.)–Darren Beveridge (skót, 54.)
Kevin Doets (holland, 22.)–Callan Rydz (angol, 43.)