Rajtol a dartsvilágbajnokság előtti utolsó torna, Van Gerwen nélkül

A célegyenesébe érkezik a világbajnoki felkészülés a PDC szereplői számára. A dartsszervezet 34 tornából álló Players Championship-sorozatának ranglistapontjaiból kialakult a 64 fős mezőny, annak tagjai a rangsor alapján automatikusan kerültek be az ágrajzba, így sorsolásra nem volt szükség. Egyetlen változás mégis történt a legutóbbi PC-viadal óta, a német Niko Springer betegség miatt visszalépett, a helyére Ryan Meikle került be. Bár az angol a 65. a rangsorban, de az ágrajzot már nem bolygatták, csak beillesztették a 61. Springer helyére.

A Players Championship tabellája közel sem egyezik a világranglistával, a friss világelső Luke Littler csak a 36. kiemelt, míg Michael van Gerwen nem is került be a 64-es mezőnybe, miután csak a 102. helyen zárta az idei sorozat alapszakaszát. A korábbi világelső Luke Humphries pedig 58. kiemeltként az első fordulóban mindjárt Gian van Veennel találkozik, akitől októberben kikapott az Európa-bajnokság döntőjében.

Mineheadben pénteken a 32 mérkőzéses első fordulóval kezdődik a torna, délután és este is 16-16 mérkőzést játszanak két színpadon. A fő porond eseményeit a Sport Tv közvetíti Magyarországon. A szombati második (itt az elsőhöz hasonlóan hat nyert legig tart egy mérkőzés) és harmadik fordulóban (itt már tíz nyert leg kell a továbbjutáshoz) is két színpad lesz, a vasárnapi negyeddöntőtől már egy táblára kell figyelni. A negyeddöntőben tíz, az elődöntőben és a döntőben 11 leg szükséges a mérkőzés megnyeréséhez.

A vasárnap esti elődöntő és döntő között játssza az ifjúsági vb döntőjént Van Veen és Beau Greaves – itt világbajnoki kvóta nem forog kockán, már mindketten biztosították a helyüket a 128 fős vb-mezőnyben.

Annál inkább lesz tét hétfőn a Pro Tour-kártyások selejtezőjén, amelyen az utolsó öt vb-hely talál gazdára. Ezt követően hétfő délután tartják meg a vb sorsolását, akkor derül ki, kivel kerül szembe Kovács Patrik, a vb magyar szereplője.