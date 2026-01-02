Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: sérülés miatt lemarad a játékokról az olimpiai bajnok osztrák alpesi síző

Vágólapra másolva!
2026.01.02. 22:45
null
Katharina Liensberger ezzel nem számolt... (Fotó: Getty Images)
Címkék
Katharina Liensberger alpesi sí Milánó 2026
Súlyos sérülést szenvedett edzésen, így lemarad a februári milánó-cortinai téli olimpiáról Katharina Liensberger, az osztrákok ötkarikás aranyérmes alpesi sízője.

A 28 esztendős műlesikló-specialistának a bukása következtében eltört a sípcsontja azon része, amely a térddel találkozik, sérült továbbá a meniszkusza és az oldalszalagja is. A baleset egy óriás-műlesikló edzés közben történt az ausztriai Sankt Michaelben. Liensbergert pénteken meg is műtötték, így nem vehet részt a téli ötkarikás játékokon, amelyeken a női alpesisízők versenyeit Cortina d'Ampezzóban rendezik. Itt Liensberger öt évvel ezelőtt két világbajnoki címet is nyert, majd a 2022-es pekingi olimpián aranyérmes volt a csapatversenyben, műlesiklásban pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

A téli játékokat február 6. és 22. között rendezik meg Olaszországban.

Katharina Liensberger alpesi sí Milánó 2026
Legfrissebb hírek

A legnagyobb sztárok a kanadai hokiválogatott olimpiai keretében

Jégkorong
2025.12.31. 21:13

Milánó 2026: adómentességet kapnak a német éremszerzők

Téli sportok
2025.12.30. 17:11

Milánó 2026: zavartalan a hókészítés a Livigno Hóparkban

Téli sportok
2025.12.27. 10:29

Milánó 2026: a FIS elnöke aggódik a livignói helyszín miatt

Téli sportok
2025.12.21. 11:42

Nem indul az alpesi síző Steen Olsen a téli olimpián

Téli sportok
2025.12.20. 09:07

Alpesisí-vk: Tóth Zita 43. lett Courchevelben

Téli sportok
2025.12.16. 20:32

Milánó 2026: két orosz női bobos indulhat csak nemzetközi versenyeken

Téli sportok
2025.12.15. 13:39

Curling vegyes páros olimpiai selejtező: vereséggel kezdtek a magyarok

Téli sportok
2025.12.14. 08:53
Ezek is érdekelhetik