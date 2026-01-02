Milánó 2026: sérülés miatt lemarad a játékokról az olimpiai bajnok osztrák alpesi síző

A 28 esztendős műlesikló-specialistának a bukása következtében eltört a sípcsontja azon része, amely a térddel találkozik, sérült továbbá a meniszkusza és az oldalszalagja is. A baleset egy óriás-műlesikló edzés közben történt az ausztriai Sankt Michaelben. Liensbergert pénteken meg is műtötték, így nem vehet részt a téli ötkarikás játékokon, amelyeken a női alpesisízők versenyeit Cortina d'Ampezzóban rendezik. Itt Liensberger öt évvel ezelőtt két világbajnoki címet is nyert, majd a 2022-es pekingi olimpián aranyérmes volt a csapatversenyben, műlesiklásban pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

A téli játékokat február 6. és 22. között rendezik meg Olaszországban.