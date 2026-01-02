Kategóriánként hárman maradtak; Varga Zsolt: Nem tolom át a játékosaimra a feszültséget

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Tíz nappal a Nemzeti Sport Gála előtt már csak hárman-hárman maradtak. A kategóriák többségében ezzel meghosszabbodott a szavazás, hiszen egészen a január 12-i operaházi gála kezdési időpontjáig leadhatják a Magyar Sportújságírók Szövetsége tagjai a voksaikat. Minden, amit a 68. gáláról tudni érdemes, címlapsztori két oldalon.

Athénban vasárnapra orvosi vizsgálatra várják Varga Barnabást. Transzban a görögök, akik biztosra veszik a ferencvárosi gólkirály érkezését. A Varga-sztori legújabb – talán az utolsó előtti… – fejezete Borsos Lászlótól.

NB I-es évértékelő sorozatunk második részében terítéken az MTK és a DVTK. A labdarúgó első osztály közvetlenül „a vonal felett” őszt záró két klubja minden lehet, csak elégedett nem. Elemzés, érdekességek és statisztikák egy oldalon.

Közeleg a férfi kézilabda Eb: íme az ellenfelek! A franciákkal jobb minél később találkozni, hiszen embertelenül tehetséges ifjak jönnek tömegével felfelé, rajtuk (és a pénteken bemutatott dánokon) kívül a tavalyi világbajnokság további két elődöntőse, Portugália és Horvátország került a szombati fókuszba.

…és ha szombat, akkor Képes Sport, ezúttal 8 oldalon: a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányával, Varga Zsolttal, a vitorlázó Vadnai Benjaminnal és a Lando Norris-sorozat újabb epizódjával.

