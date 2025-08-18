A kilencvenéves Kopeczky Lajost színész–újságíró rangadóval ünnepelték

A 90. életévét július 26-án betöltő Kopeczky Lajost régi csapattársai, színész barátai, valamint a színészek és az újságírók válogatottjának tagjai együtt ünnepelték. A mérkőzésen az ünnepelt Arany Tamás játékvezető „szigorú ítélete”, egyben bölcs döntése után hétméterest lőhetett – amelyet nagy ováció közepette értékesített.

Az 1984-ben Kopeczky Lajos vezetésével Európa-bajnok újságíró-válogatott akkori tagjai közül köszöntötte a csapatban 35 éven át szereplő sportriportert Szalóczy Pál, Szabó Illés, Kiss László és a pályára is lépő Seres Attila, valamint ott volt a legrégebbi játékostárs, Füzér József is.

Az újságíró-válogatott, középen, FTC-mezben az ünnepelttel

A következő évek játékosai közül jelen volt Borsi László, Bogdán Zoltán, Csóka László és Dénes Tamás, a Magyar Sportújságírók Szövetségének főtitkára is, aki Szöllősi György elnök (a Nemzeti Sport főszerkesztője), illetve az MSÚSZ nevében gratulált a televíziós legendának, a Magyar Sportújságírók Szövetsége szolidaritási bizottsága vezetőjének.

A színészek, Nemcsák Károly csapatkapitány vezetésével, ugyancsak köszöntötték Kopeczky Lajost – derült ki a szervezet Facebook-bejegyzéséből.