Labdarúgó NB I: Bódog Tamás szerint a Nyíregyházának az utolsó fordulóig minden meccs fontos lesz

2026.01.02. 20:25
Bódog Tamás (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
Megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre a labdarúgó NB I-ben kieső helyen álló Nyíregyháza, amelynek vezetőedzője, Bódog Tamás szerint a bentmaradás érdekében minden egyes bajnoki fontos lesz.

A szakmai munka irányítását október közepén vette át az 55 éves vezetőedző, de a piros-kékek időközben csak egy helyet javítottak a tabellán. Az elsődleges okokat az M1 aktuális csatornának adott interjúban részletezte.

„Hiába játszottunk jól, ha a pontszámokban ez nem látszik. Rengeteg helyzetet kihagytunk, ezen mindenképpen változtatunk kell a jövőben” – mondta, majd hozzátette, az irányítása alatt megszerzett öt pontnál többet remélt, így viszont az utolsó fordulóig minden meccs fontos lesz számukra.

Elődje, Szabó István munkája alatt a Nyíregyháza 27 százalékos teljesítményt nyújtott, de Bódog Tamással is csak 24 százalék az eredményességi mutató.

„Idény közben, szerdán jöttem, pénteken pedig már bajnokink volt. Most háromhetes felkészülési időszak előtt állunk, közte egy törökországi edzőtáborral” – fogalmazott, kiegészítve annyival, hogy szándékosan erősebb ellenfelekkel játszanak majd tesztmérkőzéseket, elvégre az FK Csíkszereda a román, a Levszki Szófia a bolgár, míg az MFK Karviná és a Hradec Králové a cseh élvonalban szerepel.

A Spartacus a tavaszi első fordulóban az Újpest ellen játszik hazai pályán, Bódog Tamás pedig kitért régi barátja, Dárdai Pál sportigazgatói szerepvállalására a fővárosi klubnál.

„Szoros a kötődés családjaink között, ezért is szurkolok Palinak, aki a Németországból hozott profizmust Újpesten is kamatoztathatja. Biztos fura lesz majd néhány embernek, hogy a pénzért, amit kap az Újpesttől, meg is kell dolgoznia” – zárta az interjút a szakvezető.

AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr18105336–17+19 35 
2. Ferencvárosi TC18104435–18+17 34 
3. Paksi FC1896339–26+13 33 
4. Debreceni VSC1894526–21+5 31 
5. Puskás Akadémia1884624–23+1 28 
6. Kisvárda1883722–29–7 27 
7. Zalaegerszegi TE1866629–26+3 24 
8. Újpest FC1864827–32–5 22 
9. MTK Budapest1863933–37–4 21 
10. Diósgyőri VTK1846824–30–6 18 
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–15 14 
12. Kazincbarcika18321317–38–21 11 

 

 

