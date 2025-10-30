Nemzeti Sportrádió

Favágó-vb: ausztrál sikerek mellett a magyar csapat is új lendületet vett

2025.10.30. 12:53
A magyar válogatott tagjai balról jobbra: Andráska Zoltán, Urbán Ádám, Bozsó Zoltán, Strúbel Bence
Látványos küzdelmek, elképesztő erőpróbák és ünnepi hangulat jellemezte a 20. Stihl Timbersports-világbajnokságot, amelyet október 24–25-én rendeztek meg az olaszországi Milánóban, az Allianz Cloud Arénában. A sportfavágás világelitjét felvonultató eseményen a címvédő Ausztrália újra diadalmaskodott, míg a magyar válogatott a 15. helyen zárt – de a fiatal csapat teljesítménye reménykeltő volt a jövőre nézve.

A sportfavágás: erő, gyorsaság és precizitás extrém szinten

A Stihl Timbersports sorozat a világ egyik leglátványosabb és legnagyobb presztízsű extrémsportja, amely a hagyományos fakitermelés mozdulatait emeli versenyszintre. A sportolók hat versenyszámban – köztük fejszés és fűrészes feladatokban – mérik össze erejüket, technikai tudásukat és gyorsaságukat. Minden vágás számít, hiszen a sikerhez másodpercek alatt, milliméteres pontossággal kell dolgozni.

A milánói világbajnokságon 18 ország legjobb sportfavágói mérték össze tudásukat. A nemzeti csapatok kieséses rendszerben küzdöttek meg egymással, a közönség pedig minden fordulóban szinte kézzel tapintható feszültség mellett szurkolhatott.

Andráska Zoltán munkában

A magyar csapat: fiatal lendület, erős küzdőszellem

A soponyai Nemzeti Bajnokság eredményei alapján összeállt magyar válogatott – Andráska Zoltán, Bozsó Zoltán, Strúbel Bence és Urbán Ádám – új energiával és elszántsággal vágott neki a világbajnokságnak.

A selejtezőkben egy kevésbé sikeres időmérő után a magyarok a vigaszágon legyőzték Írországot, majd a főtáblán a tízszeres világbajnok Ausztrália ellen léptek színpadra. Bár a bravúr ezúttal elmaradt, a csapat aznapi legjobb idejét érte el, és fegyelmezett, koncentrált teljesítménnyel zárta a versenyt.

„A csapatban nagyon jó hangulat uralkodott, egységesen álltunk ki a színpadra. A versenyhangulat is inspirált minket, és ezúttal is sokat tanultunk” – mondta Strúbel Bence, aki szerint a világbajnokság komoly motivációt ad a téli felkészüléshez.

A mezőny legfiatalabb tagja, Urbán Ádám hozzátette: „Bevallom, volt bennem drukk, hiszen ekkora színpadon még sosem álltam. Hatalmas lendületet kaptunk, és nem elégszünk meg ezzel a 15. hellyel.”

Bozsó Zoltán (balra) és Urbán Ádám erőfeszítései

Ausztrália újabb diadala

A döntőben az ausztrál válogatott ismét bizonyította fölényét: sorozatban hatodik alkalommal nyerte el a világbajnoki címet, ezúttal Svédországot legyőzve. A bronzérem Lengyelország csapatáé lett.

A 20. jubileumi világbajnokság méltó ünnepe volt a sportág hagyományainak és fejlődésének – és a magyar csapat szereplése is azt mutatta, hogy a sportfavágás hazai bázisa folyamatosan erősödik.

 

 

