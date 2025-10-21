Labdarúgás: több mint 1100 fiatalperc az NB I 10. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton az MTK Budapest 5–1-re megverte a Nyíregyházát. A fővárosi együttesben

a 20 éves Kovács Patrik végig a pályán volt, és betalált, valamint gólpasszt adott.

A 18 esztendős Vitályos Viktor 14, a vele egyidős Németh Hunor 13, a 19 éves Átrok Zalán 13, a 20 éves Szűcs Péter 6 percet játszott.

A Spartacus gólját a 20 éves Manner Balázs szerzete, aki 57 percet szerepelt.

A Paks 1–1-es döntetlennel zárt a Debrecen ellen. A tolnai alakulatban a 20 éves Horváth Kevint a 67. percben a vele egykorú Pető Milán váltotta. A DVSC-ben a 20 esztendős Szűcs Tamás 90 percet játszott, az ugyancsak 20 éves Cibla Flórián a hosszabbításban állt be.

A Győri ETO 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt. A hazaiaknál a 20 éves Bánáti Kevin 82, a 19 éves Vingler László 23, a 20 esztendős Huszár Marcell 8 percet játszott, míg a miskolci csapatban a 20 éves Demeter Milán az egész meccset a pályán töltötte.

Vasárnap a Kisvárda idegenben nyert 1–0-ra a Kazincbarcika ellen. A hazai oldalon 19 éves Kun Olivér 63, a 20 éves Balázsi Levente 23 és a vele egykorú Juhász Bence 4 percet szerepelt – utóbbi a kapuba érkezett. A kisvárdaiaknál a 19 éves Ilya Popovich védett, valamint a vele egyidős Szabó Szilárd 9 percre állt be.

A Zalaegerszeg otthon kapott ki 1–0-ra a Puskás Akadémiától. A ZTE-ben végigjátszotta a meccset a 20 éves Bodnár Gergő, a szintén 20 esztendős Klausz Milán 13 percre szállt be. A felcsúti csapatban az egyaránt 20 éves Markgráf Ákos 90, Michael Okeke 61 percet szerepelt, továbbá a 19 esztendős Kern Martint szűk fél órára cserélték be.

A forduló meccsén, a derbin 1–1-es döntetlent játszott az Újpest és a Ferencváros. A liláknál ezúttal sem kapott lehetőséget utánpótláskorú futballista, az FTC-ben a 19 éves Tóth Alexet sérülés miatt a 90. percben le kellett cserélni.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 10. FORDULÓJÁBAN: 1139

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+61+29=180

MTK Budapest: 90+14+13+13+6=136

Győri ETO: 82+23+8=113

Zalaegerszeg: 90+13=103

Kisvárda: 90+9=99

Debrecen: 90+1=91

Paks: 67+23=90

Kazincbarcika: 63+23+4=90

Diósgyőr: 90

Ferencváros: 89

Nyíregyháza: 57

Újpest: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Demeter Milán (Diósgyőr): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Tóth Alex (Ferencváros): 89

Bánáti Kevin (Győri ETO): 82

Horváth Kevin (Paks): 67

Kun Olivér (Kazincbarcika): 63

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 61

Manner Balázs (Nyíregyháza): 57

Kern Martin (Puskás Akadémia): 29

Pető Milán (Paks): 23

Vingler László (Győri ETO): 23

Balázsi Levente (Kazincbarcika): 23

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 14

Németh Hunor (MTK Budapest): 13

Átrok Zalán (MTK Budapest): 13

Klausz Milán (Zalaegerszeg): 13

Szabó Szilárd (Kisvárda): 9

Huszár Marcell (Győri ETO): 8

Szűcs Péter (MTK Budapest): 6

Juhász Bence (Diósgyőr): 4

Cibla Flórián (Debrecen): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Kovács Patrik góllal és gólpasszal vette ki a részét az MTK győzelméből Forrás: MTK Budapest)