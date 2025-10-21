Labdarúgás: több mint 1100 fiatalperc az NB I 10. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton az MTK Budapest 5–1-re megverte a Nyíregyházát. A fővárosi együttesben
a 20 éves Kovács Patrik végig a pályán volt, és betalált, valamint gólpasszt adott.
A 18 esztendős Vitályos Viktor 14, a vele egyidős Németh Hunor 13, a 19 éves Átrok Zalán 13, a 20 éves Szűcs Péter 6 percet játszott.
A Spartacus gólját a 20 éves Manner Balázs szerzete, aki 57 percet szerepelt.
A Paks 1–1-es döntetlennel zárt a Debrecen ellen. A tolnai alakulatban a 20 éves Horváth Kevint a 67. percben a vele egykorú Pető Milán váltotta. A DVSC-ben a 20 esztendős Szűcs Tamás 90 percet játszott, az ugyancsak 20 éves Cibla Flórián a hosszabbításban állt be.
A Győri ETO 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt. A hazaiaknál a 20 éves Bánáti Kevin 82, a 19 éves Vingler László 23, a 20 esztendős Huszár Marcell 8 percet játszott, míg a miskolci csapatban a 20 éves Demeter Milán az egész meccset a pályán töltötte.
Vasárnap a Kisvárda idegenben nyert 1–0-ra a Kazincbarcika ellen. A hazai oldalon 19 éves Kun Olivér 63, a 20 éves Balázsi Levente 23 és a vele egykorú Juhász Bence 4 percet szerepelt – utóbbi a kapuba érkezett. A kisvárdaiaknál a 19 éves Ilya Popovich védett, valamint a vele egyidős Szabó Szilárd 9 percre állt be.
A Zalaegerszeg otthon kapott ki 1–0-ra a Puskás Akadémiától. A ZTE-ben végigjátszotta a meccset a 20 éves Bodnár Gergő, a szintén 20 esztendős Klausz Milán 13 percre szállt be. A felcsúti csapatban az egyaránt 20 éves Markgráf Ákos 90, Michael Okeke 61 percet szerepelt, továbbá a 19 esztendős Kern Martint szűk fél órára cserélték be.
A forduló meccsén, a derbin 1–1-es döntetlent játszott az Újpest és a Ferencváros. A liláknál ezúttal sem kapott lehetőséget utánpótláskorú futballista, az FTC-ben a 19 éves Tóth Alexet sérülés miatt a 90. percben le kellett cserélni.
A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 10. FORDULÓJÁBAN: 1139
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+61+29=180
MTK Budapest: 90+14+13+13+6=136
Győri ETO: 82+23+8=113
Zalaegerszeg: 90+13=103
Kisvárda: 90+9=99
Debrecen: 90+1=91
Paks: 67+23=90
Kazincbarcika: 63+23+4=90
Diósgyőr: 90
Ferencváros: 89
Nyíregyháza: 57
Újpest: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Demeter Milán (Diósgyőr): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Tóth Alex (Ferencváros): 89
Bánáti Kevin (Győri ETO): 82
Horváth Kevin (Paks): 67
Kun Olivér (Kazincbarcika): 63
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 61
Manner Balázs (Nyíregyháza): 57
Kern Martin (Puskás Akadémia): 29
Pető Milán (Paks): 23
Vingler László (Győri ETO): 23
Balázsi Levente (Kazincbarcika): 23
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 14
Németh Hunor (MTK Budapest): 13
Átrok Zalán (MTK Budapest): 13
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 13
Szabó Szilárd (Kisvárda): 9
Huszár Marcell (Győri ETO): 8
Szűcs Péter (MTK Budapest): 6
Juhász Bence (Diósgyőr): 4
Cibla Flórián (Debrecen): 1
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Kovács Patrik góllal és gólpasszal vette ki a részét az MTK győzelméből Forrás: MTK Budapest)