Dán ellenféllel szemben javíthat a Falco a kosár Európa-kupában

Ha szeretne továbbjutni a csoportjából – márpedig miért ne szeretne – a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, szerdán kötelező a győzelem az Arena Savariában a dán Bakken Bearsszel szemben, amely az első körben nagy meglepetésre otthon kapott ki ciprusi riválisától. A selejtezőből érkező Anorthoszisz Famagusta ráadásul 102 pontot dobott, ami előrevetítheti, hogy a Falco is megszórhatja a Bakkent, amely hazája bajnokságának legutóbbi két évadában egyaránt második lett.

Más kérdés, hogy Milos Konakov legénysége is messze van az idehaza megszokott domináns teljesítményétől. Az első Ek-fordulóban érvényesült a papírforma a múlt héten a Zaragoza vendégeként (képünkön a vasi szempontból vesztes találkozón 12 pontot szerző Keller Ákos), ám az már kellemetlen, hogy úgy szenvedte el első vereségét az NB I-ben a Sopron KC pályáján, hogy gyakorlatilag esélye sem volt a sikerre. A Bakken egyébként a Falcóval ellentétben, amely azonnal kikapott és kiesett, két kört is ment a Bajnokok Ligája selejtezőjében, aztán a harmadikban kétszeri hosszabbításban veszített a Szolnok csoportjába kerülő szlovák Patrioti Levice ellen.

FÉRFI KOSÁRLABDA FIBA EURÓPA-KUPA

H-csoport, 2. forduló

18.00: FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–Bakken Bears (dán)

18.00: Anorthoszisz Famagusta (ciprusi)–Casademont Zaragoza (spanyol)



