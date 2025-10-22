Nemzeti Sportrádió

Dán ellenféllel szemben javíthat a Falco a kosár Európa-kupában

GY. F.GY. F.
Vágólapra másolva!
2025.10.22. 09:54
null
Keller Ákosék dán csapatot fogadnak
Címkék
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Milos Konakov FIBA Európa-kupa férfi kosárlabda Európa-kupa
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szerdán a Bakken Bearst fogadja az Arena Savariában a kosárlabda Európa-kupában.

Ha szeretne továbbjutni a csoportjából – márpedig miért ne szeretne – a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, szerdán kötelező a győzelem az Arena Savariában a dán Bakken Bearsszel szemben, amely az első körben nagy meglepetésre otthon kapott ki ciprusi riválisától. A selejtezőből érkező Anorthoszisz Famagusta ráadásul 102 pontot dobott, ami előrevetítheti, hogy a Falco is megszórhatja a Bakkent, amely hazája bajnokságának legutóbbi két évadában egyaránt második lett.

Más kérdés, hogy Milos Konakov legénysége is messze van az idehaza megszokott domináns teljesítményétől. Az első Ek-fordulóban érvényesült a papírforma a múlt héten a Zaragoza vendégeként (képünkön a vasi szempontból vesztes találkozón 12 pontot szerző Keller Ákos), ám az már kellemetlen, hogy úgy szenvedte el első vereségét az NB I-ben a Sopron KC pályáján, hogy gyakorlatilag esélye sem volt a sikerre. A Bakken egyébként a Falcóval ellentétben, amely azonnal kikapott és kiesett, két kört is ment a Bajnokok Ligája selejtezőjében, aztán a harmadikban kétszeri hosszabbításban veszített a Szolnok csoportjába kerülő szlovák Patrioti Levice ellen.

FÉRFI KOSÁRLABDA FIBA EURÓPA-KUPA
H-csoport, 2. forduló
18.00: FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–Bakken Bears (dán)
18.00: Anorthoszisz Famagusta (ciprusi)–Casademont Zaragoza (spanyol)


 

 

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Milos Konakov FIBA Európa-kupa férfi kosárlabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Alapos verésbe szaladt bele a Falco Sopronban a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.18. 17:43

Zaragozai vereséggel kezdett a Falco a férfi kosár Európa-kupában

Kosárlabda
2025.10.15. 21:59

Férfi kosár Ek: ciprusi ellenféllel teljes a Szombathely csoportja

Kosárlabda
2025.10.03. 09:19

A Falcóra számítottunk, ám a Szolnok diadalmaskodott

Kosárlabda
2025.06.14. 10:15

A Bajnokok Ligájában szerepelünk majd, nagyon erős csapatra lesz szükségünk – Oliver Vidin a Szolnok bajnoki diadala után

Kosárlabda
2025.05.23. 21:57

Kosárlabda: a szombathelyi Bognár Kristóf bízik a szépítésben

Kosárlabda
2025.05.23. 09:32

Férfi kosár NB I: a Falco felejtene és visszaszerezné a pályaelőnyt

Kosárlabda
2025.05.20. 09:36

Kétszeri hosszabbítás után egyenlített a Fehérvár a férfi kosárlabda NB I negyeddöntőjében

Kosárlabda
2025.04.22. 20:15
Ezek is érdekelhetik