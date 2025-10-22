Hiába Doncic 43 pontja, a Lakers hazai pályás Warriors elleni vereséggel startolt – videók

Az előző alapszakaszban 68 meccset nyerő OKC főként az elmúlt évad legjobbjává (MVP) választott Shai Gilgeous-Alexander 35 pontjának köszönhette sikerét, aki bő két másodperccel a második ráadás vége előtt állította be két büntetővel a 125–124-es végeredményt. A Rocketsben a kétszeres NBA- és négyszeres olimpiai bajnok Kevin Durant – aki korábban a Thunderben is játszott – 23 ponttal zárt, a texasiak legjobbja a török Alperen Sengün volt 39 ponttal.
AZ MVP 35 PONTIG JUTOTT, EBBŐL 24 A NEGYEDIK NEGYEDBEN VAGY A HOSSZABBÍTÁSBAN JÖTT
ALPEREN SENGÜN NAGYSZERŰ MECCSEL ROBBANTOTTA BE AZ IDÉNYT
KEVIN DURANT 23 PONTIG JUTOTT ELSŐ HOUSTONI MECCSÉN
A találkozó előtt a hazai játékosok megkapták a bajnoki gyűrűket, emellett felvonták a Paycom Centerben a bajnoki zászlót.
A nyitó nap másik találkozóján a Los Angeles Lakersben hiába szerzett a szlovén Luka Doncic 43 pontot és 12 lepattanót, a kaliforniaiak 119–109-re kikaptak a vendég Golden State-től. A házigazdáknál hiányzott a 23. szezonjára készülő LeBron James, a 40 éves pontkirály ugyanis derékproblémákkal küszködik. Az elmúlt tíz évben négy bajnoki címet szerzett Warriorsban a szupersztár Stephen Curry 23, Jimmy Butler 31 pontot dobott.
LUKA DONCIC DUPLA DUPLÁJA
NÉGY GSW-JÁTÉKOS IS 15 PONT FÖLÉ JUTOTT
NBA, ALAPSZAKASZ
Oklahoma City Thunder–Houston Rockets 125–124 (27–30, 24–27, 24–22, 29–25, 11–11, 10–9) – kétszeri hosszabbítás után
Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 109–119 (22–28, 32–27, 25–35, 30–29)