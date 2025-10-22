Hiába Doncic 43 pontja, a Lakers hazai pályás Warriors elleni vereséggel startolt – videók

Az előző alapszakaszban 68 meccset nyerő OKC főként az elmúlt évad legjobbjává (MVP) választott Shai Gilgeous-Alexander 35 pontjának köszönhette sikerét, aki bő két másodperccel a második ráadás vége előtt állította be két büntetővel a 125–124-es végeredményt. A Rocketsben a kétszeres NBA- és négyszeres olimpiai bajnok Kevin Durant – aki korábban a Thunderben is játszott – 23 ponttal zárt, a texasiak legjobbja a török Alperen Sengün volt 39 ponttal.

AZ MVP 35 PONTIG JUTOTT, EBBŐL 24 A NEGYEDIK NEGYEDBEN VAGY A HOSSZABBÍTÁSBAN JÖTT

Shai in the 4Q and both OTs:



24 PTS

4 REB

2 AST

2 STL

1 BLK



The moments you want the reigning Kia MVP to step up... and SGA stepped up 💯 pic.twitter.com/qwMQ2uvDEC — NBA (@NBA) October 22, 2025

ALPEREN SENGÜN NAGYSZERŰ MECCSEL ROBBANTOTTA BE AZ IDÉNYT

Alpi left it all on the floor vs. OKC ‼️



39 PTS (29 in 2H/OTs)

11 REB

7 AST

2 STL

1 BLK

5 3PM (career-high)



The 1st player in NBA history with at least 35 PTS, 10 REB, 5 AST, and 5 3PM in a season opener! pic.twitter.com/x8wYyWuK84 — NBA (@NBA) October 22, 2025

KEVIN DURANT 23 PONTIG JUTOTT ELSŐ HOUSTONI MECCSÉN

KD's Rockets era has officially lifted off 🚀



23 PTS | 9 REB | 3 AST pic.twitter.com/RIeRNGVMbh — NBA (@NBA) October 22, 2025

A találkozó előtt a hazai játékosok megkapták a bajnoki gyűrűket, emellett felvonták a Paycom Centerben a bajnoki zászlót.

A nyitó nap másik találkozóján a Los Angeles Lakersben hiába szerzett a szlovén Luka Doncic 43 pontot és 12 lepattanót, a kaliforniaiak 119–109-re kikaptak a vendég Golden State-től. A házigazdáknál hiányzott a 23. szezonjára készülő LeBron James, a 40 éves pontkirály ugyanis derékproblémákkal küszködik. Az elmúlt tíz évben négy bajnoki címet szerzett Warriorsban a szupersztár Stephen Curry 23, Jimmy Butler 31 pontot dobott.

LUKA DONCIC DUPLA DUPLÁJA

Luka lit it up in his 1st @Lakers opening night:



43 PTS (career-high for a season opener)

12 REB

9 AST

2 STL

1 BLK



Dončić joins Kobe Bryant (2007) and Elgin Baylor (1959) as the only Lakers to record 40+ PTS in a season opener 🪄 pic.twitter.com/yP3lef4lnP — NBA (@NBA) October 22, 2025

NÉGY GSW-JÁTÉKOS IS 15 PONT FÖLÉ JUTOTT

A quartet of Dubs secure the opening night dub in LA!@JimmyButler: 31p/5r/4a@StephenCurry30: 23p/4a/3s/3 3pm

Jonathan Kuminga: 17p/9r/6a/4 3pm@buddyhield: 17p/5 3pm



Next up for GSW: Home opener vs. DEN on Thursday (10/23) at 10pm/et on ESPN 🍿 pic.twitter.com/yRC2rFnzjR — NBA (@NBA) October 22, 2025

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Houston Rockets 125–124 (27–30, 24–27, 24–22, 29–25, 11–11, 10–9) – kétszeri hosszabbítás után

Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 109–119 (22–28, 32–27, 25–35, 30–29)