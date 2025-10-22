A Real Madrid ellen még nem Igor Tudor állása a tét...
Nagy vereségbe biztosan nem szaladna bele Igor Tudor vezetőedző a Juventusszal a Real Madrid otthonában, de a Tuttosport információja szerint a háttérbeszélgetések során a bajnoki szereplés stabilizálása került a középpontba, a következő három Serie A-összecsapás mentheti meg a horvát szakember állását. Persze egy jó eredmény a Santiago Bernabéuban biztosan enyhítené a nyomást rajta: a Juve három győztes bajnokival kezdte az idényt, ám azóta négy meccsen három pontot szerzett csak, legutóbb kikapott Comóban (0–2), a Bajnokok Ligájában elért döntetlenekkel együtt már hat meccse nyeretlen a nagy trófeák után ácsingózó klub.
A torinói székhelyű Tuttosport arról is beszámolt, hogy az állítólag rossz viszonyban lévő Damien Comolli általános igazgató (aki hamarosan ügyvezető igazgató lesz) és Igor Tudor is beszédet tartott a csapat előtt, mind a ketten nagyobb felelősségvállalást vártak a játékosoktól. A vezetőség és Tudor is leült tárgyalni, a feszült hangulatú eszmecsere során bizalmat szavaztak az edző elképzeléseinek, viszont kulcsfontosságú lesz a jövője szempontjából a Lazio, az Udinese és a Cremonese elleni bajnokin, illetve a Sporting elleni Bajnokok Ligája-meccsen győzelemre vezetni a Juvét. A Tuttosport szerint Tudor örül, hogy ilyen kiélezett helyzetben az Atlético Madrid elleni súlyos kisiklástól eltekintve (2–5) kiváló formában futballozó Real Madrid következik, mert ennél nagyobb motivációra senkinek sincs szüksége a jobb teljesítményhez.
|Gyerekként arról álmodtam, hogy pályára lépek majd a Real Madridban, s rendkívül büszkévé tesz, hogy a háromszázadik meccsemet játszhatom szerdán. A Juventus veszélyes csapat, meg kell mutatnunk neki, ki játszik otthon. Fontos, hogy az első nyolcban maradjunk a BL-ben, februárban hatalmas előnyt jelent, ha nincs további két tétmeccsünk.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
3
3
–
–
13–3
+10
9
|2. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|3. Arsenal
3
3
–
–
8–0
+8
9
|4. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|5. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|6. Bayern München
2
2
–
–
8–2
+6
6
|7. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|8. Real Madrid
2
2
–
–
7–1
+6
6
|9. FC Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|10. Qarabag
2
2
–
–
5–2
+3
6
|11. PSV
3
1
1
1
8–6
+2
4
|12. Tottenham
2
1
1
–
3–2
+1
4
|13. Marseille
2
1
–
1
5–2
+3
3
|14. FC Bruges
2
1
–
1
5–3
+2
3
|Sporting CP
2
1
–
1
5–3
+2
3
|16. Eintracht Frankfurt
2
1
–
1
6–6
0
3
|17. Liverpool
2
1
–
1
3–3
0
3
|18. Atlético Madrid
3
1
–
2
7–8
–1
3
|19. Chelsea
2
1
–
1
2–3
–1
3
|20. Galatasaray
2
1
–
1
2–5
–3
3
|Atalanta
2
1
–
1
2–5
–3
3
|22. Napoli
3
1
–
2
4–9
–5
3
|23. Royale Union SG
3
1
–
2
3–9
–6
3
|24. Juventus
2
–
2
–
6–6
0
2
|25. Bodö/Glimt
2
–
2
–
4–4
0
2
|26. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|27. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|28. Monaco
2
–
1
1
3–6
–3
1
|29. Slavia Praha
2
–
1
1
2–5
–3
1
|30. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|31. Köbenhavn
3
–
1
2
4–8
–4
1
|32. Olympiakosz Pireusz
3
–
1
2
1–8
–7
1
|33. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|34. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|35. Athletic Bilbao
2
–
–
2
1–6
–5
0
|36. Ajax
2
–
–
2
0–6
–6
0