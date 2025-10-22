A Real Madrid ellen még nem Igor Tudor állása a tét...

Nagy vereségbe biztosan nem szaladna bele Igor Tudor vezetőedző a Juventusszal a Real Madrid otthonában, de a Tuttosport információja szerint a háttérbeszélgetések során a bajnoki szereplés stabilizálása került a középpontba, a következő három Serie A-összecsapás mentheti meg a horvát szakember állását. Persze egy jó eredmény a Santiago Bernabéuban biztosan enyhítené a nyomást rajta: a Juve három győztes bajnokival kezdte az idényt, ám azóta négy meccsen három pontot szerzett csak, legutóbb kikapott Comóban (0–2), a Bajnokok Ligájában elért döntetlenekkel együtt már hat meccse nyeretlen a nagy trófeák után ácsingózó klub.

A torinói székhelyű Tuttosport arról is beszámolt, hogy az állítólag rossz viszonyban lévő Damien Comolli általános igazgató (aki hamarosan ügyvezető igazgató lesz) és Igor Tudor is beszédet tartott a csapat előtt, mind a ketten nagyobb felelősségvállalást vártak a játékosoktól. A vezetőség és Tudor is leült tárgyalni, a feszült hangulatú eszmecsere során bizalmat szavaztak az edző elképzeléseinek, viszont kulcsfontosságú lesz a jövője szempontjából a Lazio, az Udinese és a Cremonese elleni bajnokin, illetve a Sporting elleni Bajnokok Ligája-meccsen győzelemre vezetni a Juvét. A Tuttosport szerint Tudor örül, hogy ilyen kiélezett helyzetben az Atlético Madrid elleni súlyos kisiklástól eltekintve (2–5) kiváló formában futballozó Real Madrid következik, mert ennél nagyobb motivációra senkinek sincs szüksége a jobb teljesítményhez.

Gyerekként arról álmodtam, hogy pályára lépek majd a Real Madridban, s rendkívül büszkévé tesz, hogy a háromszázadik meccsemet játszhatom szerdán. A Juventus veszélyes csapat, meg kell mutatnunk neki, ki játszik otthon. Fontos, hogy az első nyolcban maradjunk a BL-ben, februárban hatalmas előnyt jelent, ha nincs további két tétmeccsünk. VÉLEMÉNY: Thibaut COURTOIS, a Real Madrid kapusa a sajtótájékoztatón

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!