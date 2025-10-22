Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid ellen még nem Igor Tudor állása a tét...

M. D.M. D.
2025.10.22. 10:23
null
Könnyen lehet, nem a BL a Juventus prioritása (Fotó: Getty Images)
Hatmeccses nyeretlenségi sorozattal utazik Madridba a Juventus, de torinói lapértesülések szerint nem a Real Madrid elleni összecsapás dönti el, menesztik-e csapatot irányító Igor Tudort.

Nagy vereségbe biztosan nem szaladna bele Igor Tudor vezetőedző a Juventusszal a Real Madrid otthonában, de a Tuttosport információja szerint a háttérbeszélgetések során a bajnoki szereplés stabilizálása került a középpontba, a következő három Serie A-összecsapás mentheti meg a horvát szakember állását. Persze egy jó eredmény a Santiago Bernabéuban biztosan enyhítené a nyomást rajta: a Juve három győztes bajnokival kezdte az idényt, ám azóta négy meccsen három pontot szerzett csak, legutóbb kikapott Comóban (0–2), a Bajnokok Ligájában elért döntetlenekkel együtt már hat meccse nyeretlen a nagy trófeák után ácsingózó klub. 

A torinói székhelyű Tuttosport arról is beszámolt, hogy az állítólag rossz viszonyban lévő Damien Comolli általános igazgató (aki hamarosan ügyvezető igazgató lesz) és Igor Tudor is beszédet tartott a csapat előtt, mind a ketten nagyobb felelősségvállalást vártak a játékosoktól. A vezetőség és Tudor is leült tárgyalni, a feszült hangulatú eszmecsere során bizalmat szavaztak az edző elképzeléseinek, viszont kulcsfontosságú lesz a jövője szempontjából a Lazio, az Udinese és a Cremonese elleni bajnokin, illetve a Sporting elleni  Bajnokok Ligája-meccsen győzelemre vezetni a Juvét. A Tuttosport szerint Tudor örül, hogy ilyen kiélezett helyzetben az Atlético Madrid elleni súlyos kisiklástól eltekintve (2–5) kiváló formában futballozó Real Madrid következik, mert ennél nagyobb motivációra senkinek sincs szüksége a jobb teljesítményhez.

Gyerekként arról álmodtam, hogy pályára lépek majd a Real Madridban, s rendkívül büszkévé tesz, hogy a háromszázadik meccsemet játszhatom szerdán. A Juventus veszélyes csapat, meg kell mutatnunk neki, ki játszik otthon. Fontos, hogy az első nyolcban maradjunk a BL-ben, februárban hatalmas előnyt jelent, ha nincs további két tétmeccsünk.
VÉLEMÉNY: Thibaut COURTOIS, a Real Madrid kapusa a sajtótájékoztatón

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

 1. Paris SG

3

3

13–3

+10

9

 2. Internazionale

3

3

9–0

+9

9

 3. Arsenal

3

3

8–0

+8

9

 4. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5

7

 5. Manchester City

3

2

1

6–2

+4

7

 6. Bayern München

2

2

8–2

+6

6

 7. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6

6

 8. Real Madrid

2

2

7–1

+6

6

 9. FC Barcelona

3

2

1

9–4

+5

6

10. Qarabag

2

2

5–2

+3

6

11. PSV 

3

1

1

1

8–6

+2

4

12. Tottenham

2

1

1

3–2

+1

4

13. Marseille

2

1

1

5–2

+3

3

14. FC Bruges

2

1

1

5–3

+2

3

      Sporting CP

2

1

1

5–3

+2

3

16. Eintracht Frankfurt

2

1

1

6–6

0

3

17. Liverpool

2

1

1

3–3

0

3

18. Atlético Madrid

3

1

2

7–8

–1

3

19. Chelsea

2

1

1

2–3

–1

3

20. Galatasaray

2

1

1

2–5

–3

3

      Atalanta

2

1

1

2–5

–3

3

22. Napoli

3

1

2

4–9

–5

3

23. Royale Union SG

3

1

2

3–9

–6

3

24. Juventus

2

2

6–6

0

2

25. Bodö/Glimt

2

2

4–4

0

2

26. Pafosz

3

2

1

1–5

–4

2

27. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5

2

28. Monaco

2

1

1

3–6

–3

1

29. Slavia Praha

2

1

1

2–5

–3

1

30. Villarreal

3

1

2

2–5

–3

1

31. Köbenhavn

3

1

2

4–8

–4

1

32. Olympiakosz Pireusz

3

1

2

1–8

–7

1

33. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8

1

34. Benfica

3

3

2–7

–5

0

35. Athletic Bilbao

2

2

1–6

–5

0

36. Ajax

2

2

0–6

–6

0

 

 

Ezek is érdekelhetik