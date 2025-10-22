Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: sokkal több mint egy atlétikai stadion!

2025.10.22. 09:25
Címkék
ns-képeslap atlétika Nemzeti Atlétikai Központ
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal a fővárosból érkezett képeslap.

A Puskás Aréna felépülése után Magyarországnak és Budapestnek szüksége volt egy olyan atlétikai stadionra, amelyben akár a legnagyobb nemzetközi sportági eseményeket is megrendezhetik. A Népstadion utódjában nincs futópálya, a sportok királynője a Duna partján, egy barnamezős beruházást követően lelt új otthonra.

A Nemzeti Atlétikai Központ (NAK) a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra épült, de azóta a felhasználása jóval sokrétűbb. A 315 milliárd forintos beruházás keretein belül a 35 ezres – azóta 15 ezresre visszabontott – stadion mellett a Csepel-szigeten egy világszínvonalú edzőközpont létesült. A kettőt impozáns gyalogos-kerékpáros híd köti össze, valamint a NAK körüli rész is teljesen megújult. Minden igényt kielégítő, fás-ligetes sportpark jött létre a Rákóczi híd lábánál, amit ugyanúgy mindenki használhat, ahogy a stadion mobil lelátóinak helyén kialakított panoráma futókört.

Az idei országos bajnokság és a Gyulai István Memorial színvonala is méltó volt a csodálatos helyszínhez, utóbbin a svéd Armand Duplantis még a rúdugrás világrekordját is megdöntötte. Már nem kell sokat várni és a szupersztárok ismét visszatérnek a Nemzeti Atlétikai Központba: 2026. szeptember 11. és 13. között itt rendezik meg az első atlétikai világdöntőt.
 

 

