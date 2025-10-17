Női kézi: a siker a DNS része az ETO-nál – állítja a másodedző

Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy a Győri Audi ETO KC szerződést hosszabbított szlovén másodedzőjével, Uros Bregarral. A 46 éves szakemberrel a jeles alkalomhoz kapcsolódva hosszabb interjú készült a klub honlapján, melyben Bregar elsősorban az egyesületnél folyó profi munkát emelte ki.

„Itt a professzionalizmus és az elvárások szintje kivételes; minden apró részlet számít. Dolgoztam már erős kluboknál és válogatottaknál, de az ETO egyedülálló módon ötvözi az ambíciót és a rendszert. Már a mindennapi, csapaton belüli versenyhelyzet is arra motivál mindenki, hogy napról napra jobb legyen” – fogalmazott a szövetségi kapitányként a szlovén és a szerb válogatottat, vezetőedzőként a Krim Ljubljanát és a Siófokot is irányító szakember, aki most Per Johansson vezetőedző munkáját segíti.

„Nagyon szorosan együtt dolgozunk. Per határozza meg az általános irányt és a stratégiát, én pedig bizonyos edzésrészekért felelek – főként a támadásszervezésért és az egyéni képzésért. Folyamatosan ötletelünk, közösen elemzünk videókat, és mindig figyelünk arra, hogy teljes összhangban legyünk. Ez valódi csapatmunka az egész stáb részéről – beszélt a munkamegosztásról Bregar. – Másodedzőként kicsit más nézőpontból látja az ember a dolgokat – nem a végső döntés a feladat, hanem a folyamat támogatása. Több figyelmet fordítok a részletekre, a kommunikációra, és arra, hogy segítsem a vezetőedzőt és a játékosokat a legjobb megoldások megtalálásában. Nagyon szeretem ezt az egyensúlyt, mert így megoszthatom a tapasztalataimat, miközben én magam is fejlődöm, tanulok. Perrel nyílt és őszinte a kommunikációnk, ami gördülékennyé és hatékonnyá teszi az együttműködésünket.”

Az ETO másodedzője azt is elárulta, melyek azok a területek, amelyek tökéletesítésén, finomhangolásán jelenleg is dolgoznak.

„Védekezésben és az átmenetjátékban már most nagyon erősek vagyunk. A csapat érzi a ritmust, amit szeretnénk, és sokszor megmutatja a karakterét a kulcspillanatokban. Ami még fejlesztés alatt van, az a sebesség és a kontroll egyensúlya – hogy nagy tempó mellett is megőrizzük a szervezettséget. Természetesen a sérülések miatt még nem tudtunk minden játékost teljesen integrálni a rendszerbe, de lépésről lépésre dolgozunk azon, hogy mindenki visszatérjen és elérjük a maximális teljesítőképességünket. Az irány jó, és a csapat hozzáállása is nagyon biztató” – jelentette ki.

Uros Bregar arról is szót ejtett, mennyit változott edzői stílusa az évek során.

„Régebben, amikor fiatalabb voltam és vezetőedzőként dolgoztam, sokkal szigorúbb voltam – magammal és másokkal szemben is. Az évek során azonban sokat tanultam: ma már tudom, hogy a bizalom, az empátia és a jó kommunikáció sokszor többet ér, mint a puszta szigor. Ma már igyekszem a fegyelmet és az emberi oldal támogatását egyensúlyba hozni” – hangzott a szakember edzői krédója.