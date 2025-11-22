Az idény végén visszavonul a 12-szeres NBA All-Star Chris Paul

Az ESPN pénteken arról számolt be, hogy információjuk szerint Chris Paul az idény végén visszavonul. A 12-szeres All-Star és 11-szer az All-NBA csapatba beválasztott kosaras szombaton a közösségi média oldalán jelentette be, a mostani, 21. idénye lesz az utolsó. „Micsoda utazás... Még mindig sok minden hátravan... Hálás vagyok ezért az utolsóért!” – írta Chris Paul.

Paul Észak-Karolinában született, és itt is ment egyetemre, csapatával pedig szombat este a Charlotte vendégeként lép pályára. A Clippersnek ez az idei egyetlen mérkőzése a Hornets otthonában, ezért választotta ezt az alkalmat a bejelentésre. Pault a New Orleans Hornets 2005-ben az első kör negyedik választásával draftolta, 2006-ban a legjobb újoncnak választották meg. Hat év után távozott a Los Angeles Clippershez, ahonnan újabb hat évvel később került a Houston Rocketshez, majd az Oklahoma City Thunderhez. Később játszott a Phoenix Sunsban, a Golden State Warriorsban és a San Antonio Spursben is, míg utolsó idényére visszatért a Clippershez. Chris Paul az NBA történetének második legtöbb gólpasszával és labdaszerzésével büszkélkedik, mindkét kategóriában John Stockton előzi meg. Az aktív játékosok közül csak LeBron Jamesnek van több mérkőzése és játékperce. Az NBA 75. évfordulóján Chris Pault is beválasztották a liga történetének 75 legjobb játékosa közé.