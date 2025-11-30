Nemzeti Sportrádió

Úszás: egyetlen ponttal győzött a BME az országos egyetemi bajnokságon

2025.11.30. 16:01
A BME győztes csapata (Fotó: Magyar Úszószövetség)
Az úszó egyetemi és főiskolai bajnokság történetében még sohasem alakult ennyire szorosan a befutó: a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem egyetlen ponttal előzte meg a Testnevelési Egyetem csapatát a gödöllői viadalon: az összesítésben 200-199-re győzött a BME, míg a harmadik helyre a SOTE úszott be.

Igencsak szoros lett a magyar úszó egyetemi és főiskolai bajhnokság csapatversenyének befutója, melynek végén a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem egyetlen ponttal előzte meg a Testnevelési Egyetem csapatát Gödöllőn – a harmadik helyen ezúttal a Semmelweis Egyetem végzett –, így a pécsiek (2022), a SOTE (2023), majd a TF tavalyi diadala után ismét a BME gárdája emelhette magasba az úszó MEFOB összetett győztesének járó trófeát.

Az elmúlt esztendőkhöz képest ezúttal hiányoztak a válogatott úszók: az edzések mellett a felsőoktatási intézményeket látogató versenyzők túlnyomó többsége jövő héten a lublini rövidpályás Eb-n szerepel, sokan pedig amerikai egyetemeken tanulnak, azaz ezen a viadalon nem szerepelhetnek.

A vidalon így is akadt azért néhány ismerős arc, például a győztes BME együttesében szereplő, korábban a korosztályos nyíltvízi válogatottban Eb-érmeket szerző Huszti Dávid, vagy a jelenlegi kerettag Hartmann Máté, de feltűnt a vízben a nemrég indult edzői Mentor-programba bekerült egyik fiatal szakember, Okos Ákos is, aki Szegeden tanul és az ottani egyetem pontjait gyarapította néhány értékes helyezéssel.

Rajtuk kívül minden korábbinál több külföldi diák vállalkozott a versenyzésre, köztük a Stipendium Hungaricum program keretében, a nemzetközi szövetség, azaz a World Aquatics támogatásával a harmadik világbéli országokból Magyarországra érkezett tucatnyi fiatal is ott tempózott Gödöllőn.

Összesen 18 egyetem és főiskola 373 diákja indult a viadalon, azaz egyre izmosabb – és időben is hosszabb – a viadal, amely szokás szerint a grandiózus, 10×50 méteres intézményi gyorsváltóval ért véget. Ezt a TF nyerte, ám ez is kevés volt az összetett elsőség megtartásához, így a trófea több év után visszakerült a BME-hez, amely egyébként az érmek tekintetében magasan a legjobbnak bizonyult, 12 elsőséggel.

Országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokság OEFB Budapesti Műszaki Egyetem Magyar Úszószövetség Semmelweis Egyetem Testnevelési Egyetem
