Curling olimpiai előselejtező: vereség extra end után a litvánoktól az első fordulóban

A magyar curlingválogatott 9–7-re kikapott Livániától a skóciai olimpiai előselejtező első mérkőzésén. A nemzetközi szövetség honlapja szerint a második endet 3–0-ra hozta a rivális, és jelentős előnyre tett szert. Azonban az utolsó, tizedik játékrészben kiegyenlített a magyar együttes és következett a ráadás, amit a baltiak 2–0-ra megnyertek, és ezzel övék lett a találkozó.

A szombatig tartó tornán a magyar válogatott szerdán Csehország együttesével találkozik közép-európai idő szerint 11.30-kor. Csütörtökön Mexikó és Tajvan, pénteken Ausztrália és Németország következik.

Az olimpiai előselejtező első három helyezettje biztosítja helyét a decemberi kanadai selejtezőn, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására.

A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – együttese képviseli Magyarországot.