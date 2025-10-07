Nemzeti Sportrádió

Curling olimpiai előselejtező: vereség extra end után a litvánoktól az első fordulóban

2025.10.07. 22:46
Fotó: Facebook/Magyar Curlingszövetség
Címkék
magyar curlingválogatott Magyar Curlingszövetség curling olimpiai előselejtező
A magyar női curlingválogatott extra end után 9–7-re kikapott a litván csapattól a skóciai Aberdeenben zajló olimpiai előselejtező-torna keddi nyitónapján.

A magyar curlingválogatott 9–7-re kikapott Livániától a skóciai olimpiai előselejtező első mérkőzésén. A nemzetközi szövetség honlapja szerint a második endet 3–0-ra hozta a rivális, és jelentős előnyre tett szert. Azonban az utolsó, tizedik játékrészben kiegyenlített a magyar együttes és következett a ráadás, amit a baltiak 2–0-ra megnyertek, és ezzel övék lett a találkozó.

A szombatig tartó tornán a magyar válogatott szerdán Csehország együttesével találkozik közép-európai idő szerint 11.30-kor. Csütörtökön Mexikó és Tajvan, pénteken Ausztrália és Németország következik.

Az olimpiai előselejtező első három helyezettje biztosítja helyét a decemberi kanadai selejtezőn, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására.

A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – együttese képviseli Magyarországot.

 

