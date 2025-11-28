Sergio Navarro: Nagyon megtisztelő ezekkel a futballistákkal együtt dolgozni, fantasztikus csapatunk van

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Egy hete korán szereztek vezetést és nyertek, most az ellenfél jutott előnyhöz és elvitte a három pontot. Ennyire meghatározó az első gól?

– Nem. Volt még több mint nyolcvan percünk arra, hogy megváltoztassuk a meccs menetét és az eredményt. Persze, nem rossz az, ha te szerzed az első gólt, de a futballban benne van, hogy az ellenfél talál be először, aki ilyenkor a fejét kezdi el lógatni, az nem idevaló. Mindenesetre látszódott, mennyire jó csapat a Debrecen, nem véletlenül áll az első helyen, sebességbeli különbség volt a két együttes között. Fájdalmas vereséget szenvedtünk.

– Mi az, ami nem működött úgy, mint a Ferencváros ellen?

– Bátran akartunk most is játszani, de túl nagy sávokat hagytunk, nem úgy, mint a múlt héten, amikor nem találtak rajtunk fogást, pedig kerestek rendesen. Van mit gyakorolnunk. Akartunk most is, de akarás és akarás között is van különbség.

– Bojan Szankovicsban „benne maradt” a sérülése, azért hibázhatott a második gólnál, és cserélte le még a szünet előtt?

– A fejsérülés következményeivel mindig számolni kell, most sem tudhatjuk, hogy pontosan mi történt, de bízunk benne, hogy nincs komolyabb baj. Folytatni akarta a játékot, de úgy ítéltük meg, az ő érdekében is jobb, ha cserélünk.

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője

– Most már elárulhatja, mi a titka a DVSC-nek.

– Talán az, hogy a játékosok igyekeznek megvalósítani mindazt, amit kérünk tőlük. Nagyon megtisztelő ezekkel a futballistákkal együtt dolgozni, fantasztikus csapatunk van. Erős rivális ellen jól teljesítettünk, a játékosok értették, mi történik a pályán, a második félidőben pedig remekül védekeztünk.

– A győzelemnél is fontosabb talán, hogy milyen állapotban van a fejsérülés miatt lecserélt Szűcs Tamás. Mit lehet tudni a sérüléséről?

– Kórházba került, de a jelenlegi információk szerint jól van. Orvosi vizsgálatokon esik át, de haza tud utazni a csapattal, és bízunk a gyors felépülésében.

– A jelek szerint megérte kitartani Szuhodovszki Soma csatárjátéka mellett, hiszen gólt szerzett. Mi erről a véleménye?

– Volt egy tervünk, ami működött az előző héten és most is. Nagyon örülök neki, hogy Soma be tudott találni és jól teljesített, de minden játékosommal elégedett vagyok, rengeteg erőfeszítést tettek bele a mérkőzésbe. Külön megemlíthetném még Dzsudzsák Balázst és Djordje Gordicsot is, de a többiek esetében is kezd kifizetődni a befektetett kemény munka.