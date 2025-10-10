Littler óriási meccsen nyert Price ellen a darts World Grand Prix-n

Gerwyn Price és Luke Littler rangadóján az első szettben a walesi Price rendkívüli módon koncentrált, míg az angol Littler visszafogottan dobott az átlagosnál többször is szektort hibázva.

A második szettben Price rögtön az első legben elvette Littler kezdését, majd hozta a sajátját, végül ismét brékelt, így pillanatokon belül 2:0 volt az állás Price-nak.

Littler feltámadt, megnyerte a harmadik szettet, azonban a negyedikben eleinte megint a walesi dobott jobban. Price-nak 2–1 után a negyedik legben meccsnyilai is voltak, ám kihagyta őket. Littler pedig nem kegyelmezett: megnyerte ezt a leget, majd a következőt is, így a szetteket nézve 2:2 lett az állás.

Óriási döntő szettet játszottak. Littler megnyerte az első két leget, ám Price visszajött, és egyenlített. A mindenről döntő legben elsőre sem Price, sem Littler nem tudott beszállni duplával. Majd miután mindkettejüknek sikerült, fej fej mellett fogyasztották a pontokat. Price lement 96-ra, és már-már nyerő helyzetbe került, ám Littler ismét megmutatta, hogy miért lett világbajnok: 152-ről szenzációs dobásokkal kiszállt (T20, T20, D16). Ezzel 3:2-vel a meccs is az övé lett, és bejutott a szombati elődöntőbe.

A döntő leg:

THE MOST RIDICULOUS ENDING TO THE MADDEST GAME 🤯



Just watch... You will not be disappointed 😳



From the ridiculous to the sublime, as Luke Littler pins an incredible 152 checkout to complete an insane comeback 👏



Wow, wow, wow! pic.twitter.com/hg1Fyby0YJ — PDC Darts (@OfficialPDC) October 10, 2025

Gary Anderson kétleges hátrányból fordította meg az első szettet úgy, hogy a döntő legben 158-ról kellett kiszállnia (Danny Nopper 53-on állt). A kétszres világbajnok skót ezt T54, T54, bull kombinációval megoldotta, óriási bravúr volt!

VINTAGE ANDERSON! 🔥



That is ASTONISHING! 🤯



Gary Anderson produces a sensational 158 finish on the bullseye to snatch the opening set from Danny Noppert's grasp!



📺 https://t.co/cN6xY3oHDW #WGPDarts | QFs pic.twitter.com/CPNOuVvhpt — PDC Darts (@OfficialPDC) October 10, 2025

Anderson remek formában dobott, de Noppert így is jobban játszott. A második szett megnyerésével egyenlített, majd megszerezte a vezetést. A negyedik szettben döntő legig mentek el, és ott a holland mintaszerűen oldott meg egy 92-es kiszállót, amivel 3:1-re behúzta a meccset.

NOPPERT OUSTS ANDERSON!



Danny Noppert is a World Grand Prix semi-finalist for the second time in his career!



The Dutchman produces a terrific display to defeat Gary Anderson 3-1 in our opening quarter-final tie!



📺 https://t.co/cN6xY3oHDW #WGPDarts | QFs pic.twitter.com/QYYvGOuKtJ — PDC Darts (@OfficialPDC) October 10, 2025

DARTS

World Grand Prix, Leicester

2. forduló, 2. nap

Negyeddöntő (ágrajz szerint)

Luke Humphries (angol, 1., 91.50)–Cameron Menzies (skót, 87.44) 3:1

Danny Noppert (holland, 13., 91.91)–Gary Anderson (skót, 12., 92.35) 3:1

Luke Littler (angol, 2., 84.68)–Gerwyn Price (walesi, 7., 83.40) 3:2

Dirk van Duijvenbode (holland, 84.14)–Jonny Clayton (walesi, 6., 90.75) 0:3