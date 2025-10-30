A para-asztaliteniszező Major Endre bronzérmes Franciaországban

Major Endre bronzérmet szerzett a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség parakörversenyének franciaországi elite-versenyén.
Az idén már megreformált formában zajló sorozatban három kategóriába sorolták a tornákat és a Párizs melletti a legerősebb minősítésű volt.
A viadalon 34 ország játékosai indultak, a magyar csapatot heten alkották. Közülük – a magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint – a paralimpiai bronzérmes Major szerepelt a legjobban.
Az MS1-es kategóriában csoportgyőztesként jutott tovább, majd az elődöntőben 3:2-re kikapott finn Timo Natunentől, így harmadikként zárt.
A magyar válogatott számára a következő megméretés a november végi Európa-bajnokság lesz a svédországi Helsingborgban.
