Nemzeti Sportrádió

A para-asztaliteniszező Major Endre bronzérmes Franciaországban

Vágólapra másolva!
2025.10.30. 12:42
null
Major Endre bronzérmes lett (Fotó: Facebook, Magyar Asztalitenisz-szövetség)
Címkék
para-asztalitenisz Major Endre asztalitenisz
Major Endre bronzérmet szerzett a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség parakörversenyének franciaországi elite-versenyén.

Az idén már megreformált formában zajló sorozatban három kategóriába sorolták a tornákat és a Párizs melletti a legerősebb minősítésű volt.

A viadalon 34 ország játékosai indultak, a magyar csapatot heten alkották. Közülük – a magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint – a paralimpiai bronzérmes Major szerepelt a legjobban. 

Az MS1-es kategóriában csoportgyőztesként jutott tovább, majd az elődöntőben 3:2-re kikapott finn Timo Natunentől, így harmadikként zárt.

A magyar válogatott számára a következő megméretés a november végi Európa-bajnokság lesz a svédországi Helsingborgban.

 

para-asztalitenisz Major Endre asztalitenisz
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz Eb: a férfiaknál francia, a nőknél német siker született Zadarban

Egyéb egyéni
2025.10.19. 18:56

Asztalitenisz Eb: női csapatunk a nyolcaddöntőben búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.10.16. 11:46

Asztalitenisz Eb: férficsapatunk lecsúszott az alsóházi döntőről

Egyéb egyéni
2025.10.15. 22:03

Asztalitenisz Eb: női csapatunk bejutott a nyolcaddöntőbe, ezzel a vb-re is kvalifikált

Egyéb egyéni
2025.10.14. 23:23

Asztalitenisz Eb: női csapatunk a lengyelektől elszenvedett sima vereséggel kezdett

Egyéb egyéni
2025.10.13. 17:53

Asztalitenisz Eb: férficsapatunk megszorítani sem tudta az esélyesebb franciákat

Egyéb egyéni
2025.10.13. 15:38

Asztalitenisz: szerény reményekkel várjuk a csapat Eb rajtját

Egyéb egyéni
2025.10.12. 18:00

Asztalitenisz: mindkét magyar búcsúzott a WTT-verseny első napján

Egyéb egyéni
2025.09.18. 21:33
Ezek is érdekelhetik