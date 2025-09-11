Nemzeti Sportrádió

Vitorlázás: Vadnai Jonatán harmadik az ILCA 7 világranglistáján

2025.09.11.
Az olimpiai negyedik Vadnai Jonatán a harmadik helyen áll az ILCA 7 hajóosztály legfrissebb világranglistáján.

A magyar szövetség csütörtöki közlése alapján a Balatonfüredi Yacht Club versenyzője egyebek közt idei világbajnoki negyedik és Európa-bajnoki ötödik helyének köszönheti az előkelő besorolást. Vadnai ráadásul minden idei nagy versenyen, Sailing Grand Slam regattán az első tízben végzett.

„Ez az eddigi legjobb világranglista-helyezésem. Mindig az év hat nagy versenyének eredményét számítják be a lista készítői, egyedül a világbajnokságon elért pontok szólnak két évre. Ez a sorrend gyakorlatilag a szezon összesített eredményének számít. Számítottam a jó helyre, a harmadik hely pedig különösen motiváló és örömteli számomra” – mondta a 29 éves vitorlázó.

A világranglista élén a brit világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes Michael Beckett áll, második a kétszeres olimpiai ezüstérmes ciprusi Pavlosz Kontidesz.

 

Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
