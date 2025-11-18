Nemzeti Sportrádió

Weöres Szabolcs célba ért az Atlanti-óceánt átszelő egyik legkeményebb viadalon

2025.11.18. 09:00
Weöres Szabolcs és Bérénice Charrez az indulás előtt (Fotó: Getty Images)
Weöres Szabolcs és Bérénice Charrez sikeresen célba értek a Transat Café L'Or vitorlásversenyen, a világ egyik legkeményebb, Atlanti-óceánt átszelő viadalán. A páros 20 nap, 4 óra, 23 perc és 6 másodperc alatt teljesítette a távot – olvasható a Magyar Vitorlásszövetség honlapján.

A befutó különleges mérföldkő a Szabi Ocean Racing történetében. Weöres Szabolcs a 2024-es Vendée Globe feladására kényszerült, azóta készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a világ legnehezebb szóló földkerülő versenyén.

A Transat Café L'Or (korábbi nevén: Transat Jacques Vabre), amelynek során a franciaországi Le Havre kikötőjéből kell Brazíliába vitorlázni, értékes kvalifikációs pontokat jelent a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.

„A tizennégy eddigi átkelésem közül ez volt az egyik legszebb és legösszetettebb. Minden benne volt: a kőkemény Angol-csatorna, a téli Biscay-öböl, a trükkös Kanári-szigetek és az afrikai partok környéki szakasz, majd egy gyönyörűen stabilan felépülő passzátszél” – nyilatkozott Weöres Szabolcs, aki visszatér Európába és megkezdi a felkészülést a 2026-os szezonra.

(MTI)
 

 

