Érdi Mária két hónapig Ausztráliában készül az új idényre

2025.10.30. 16:41
edzőtábor Érdi Mária vitorlázás
A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária már a következő évadra készül: a vitorlázó szombattól két hónapig Ausztráliában edzőtáborozik.

Két hónapig a déli féltekére költözik Érdi Mária: a világ- és Európa-bajnok vitorlázónő szombattól Ausztráliában edzőtáborozik. A sportoló sajtószolgálatának csütörtöki beszámolója szerint az elmúlt hónapokban az állóképesség-fejlesztésen volt a hangsúly, a következő időszakban pedig versenyszituációkat fognak gyakorolni.

„A cél, hogy 2026-ra stabil alapokkal érkezzek a palmai világkupára és az Európa-bajnokságra” – mondta az olimpiai ILCA 6-os hajóosztályban versenyző Érdi.

A vitorlázó szeptembertől október végéig Magyarországon készült, és kifejezetten az állóképességre fókuszált.

„A tavalyi műtétem után előbb az erőnlétre és az izomfunkcióra helyeztük a hangsúlyt, most viszont vissza kellett hozni a tartós fizikai terhelést is. Heti tíz óra kerékpározás, mellette konditermi edzések és gyógytorna, ez volt a recept. Érzem a fejlődést, mostanra újra ott tartok, ahol lenni szerettem volna” – fogalmazott Érdi, aki az elmúlt hetekben több napot is a Balatonon töltött, ahol a technikai mozdulatokat és a versenyszituációkat is gyakorolta.

„Őszi napokon, amikor már alig van hajó a tavon, igazi nosztalgikus érzés volt újra ott lenni. Volt olyan nap, amikor csak mi voltunk kint az edzőmmel” – jegyezte meg ennek kapcsán.

Érdi később a Sail Melbourne viadalon és a tasmániai bajnokságon is elindul, ezeken pedig a hazai vitorlázók mellett az amerikai, a lengyel és a kanadai csapat is ott lesz, így a versenykörülmények ideálisak lesznek a fejlődéshez.

A két hónapos melbourne-i és hobarti időszak után, január közepén ismét az erőnléti edzéseké lesz a főszerep, majd februárban Lanzarotén edzőtáborozik Érdi Mária, ahonnan Palma de Mallorcára utazik a szezonnyitó világkupára. Az év első felének másik fő versenye a májusi Európa-bajnokság lesz.

A versenyző távlati céljai között már ott van a 2027-es olimpiai kvótaszerző világbajnokság, amelyet Brazíliában, Fortalezában rendeznek majd.

„Mindig az a cél, hogy az első lehetőségnél megszerezzük a kvótát, de nálam a fókusz nem pusztán ezen van. A célom továbbra is az, hogy a világ legjobbjai között legyek, ami magában foglalja a kvalifikációt is” – beszélt terveiről Érdi.

Képes Sport
2025.10.28. 15:22

„Ki kell tudni várni, hogy eljöjjön a te időd!” – interjú Érdi Máriával

Tavaly szeptemberben, a párizsi olimpia után műtötték meg gerincsérvvel a világ- és Európa-bajnok vitorlázót, akit mindenki csak Máriként ismer sportágában.

 

 

