Vadnai Jonatán: Azért dolgozom, hogy jövőre meglegyen, ami idén hiányzott

Bár eddig is voltak kiemelkedő eredményei, pályafutása során még sosem nyújtott olyan kiegyensúlyozott teljesítményt az olimpiai és világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázó Vadnai Jonatán, mint 2025-ben. Nemcsak a világversenyeken szerepelt nagyszerűen az olimpiai ILCA 7-es kategóriában (vb-4. és Eb-5. hely), de az összes nemzetközi viadalán az első tízben végzett. A Balatonfüredi Yacht Club 27 éves versenyzője elárult egy kevéssé ismert részletet is a kínai világbajnokságról, amelyen közel volt az éremszerzéshez.



„Az előzetes eredmények alapján a harmadik helyen álltam, de mivel a másik csoportban egy olasz versenyzőt korai rajt miatt kizártak, az egészet újraszámolták, az abban a csoportban lévő egyik versenyző elém került, így végül a negyedik helyen végeztem. Ilyen a sport, de akárhogy nézzük, ez volt az eddigi legjobb világbajnoki szereplésem. Sosem volt ennyire stabil szezonom, mint idén” – értékelt Vadnai Jonatán, aki remekül teljesített a mallorcai, a hyeres-i és a Los Angeles-i Grand Slam-versenyeken, idén nyáron pedig már elkezdte feltérképezni a 2028-as olimpia helyszínét.



„Az óceán más környezet, mint a tenger. A hullámok nagyobbak és hosszabbak, és gyakran nem a széllel egy irányból érkeznek. A szél viszonylag erős, az áramlás pedig változó. Az állatvilág pedig nagyon sokat hozzáad az érzéshez, fókák napoznak a bójákon és a tankerhajók orrain, delfinek vonulnak százával, sirályok helyett pelikánok vesznek körül – tette hozzá Vadnai, aki jelenleg nemzetközi csapatával és edző-bátyjával, a szintén olimpikon Benjaminnal Portugáliában edzőtáborozik, ami a hétvégén egy versennyel zárul, erős nemzetközi mezőnnyel. – Most azért dolgozom, hogy jövőre meglegyen az, ami idén még hiányzott.”

