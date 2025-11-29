Nemzeti Sportrádió

Vadnai Jonatán: Azért dolgozom, hogy jövőre meglegyen, ami idén hiányzott

V. SZ.V. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 08:26
null
Dömötör CsabaVadnai Jonatán (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
Vadnai Jonatán vitorlázás Los Angeles 2028
A vitorlázó Vadnai Jonatán idén nemcsak a világversenyeken teljesített jól, hanem valamennyi nemzetközi viadalon, amelyen elindult, és közben már készül 2028-ra is, elkezdte feltérképezni a Los Angeles-i olimpia helyszínét.  

Bár eddig is voltak kiemelkedő eredményei, pályafutása során még sosem nyújtott olyan kiegyensúlyozott teljesítményt az olimpiai és világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázó Vadnai Jonatán, mint 2025-ben. Nemcsak a világversenyeken szerepelt nagyszerűen az olimpiai ILCA 7-es kategóriában (vb-4. és Eb-5. hely), de az összes nemzetközi viadalán az első tízben végzett. A Balatonfüredi Yacht Club 27 éves versenyzője elárult egy kevéssé ismert részletet is a kínai világbajnokságról, amelyen közel volt az éremszerzéshez.
 
 „Az előzetes eredmények alapján a harmadik helyen álltam, de mivel a másik csoportban egy olasz versenyzőt korai rajt miatt kizártak, az egészet újraszámolták, az abban a csoportban lévő egyik versenyző elém került, így végül a negyedik helyen végeztem. Ilyen a sport, de akárhogy nézzük, ez volt az eddigi legjobb világbajnoki szereplésem. Sosem volt ennyire stabil szezonom, mint idén”  – értékelt Vadnai Jonatán, aki remekül teljesített a mallorcai, a hyeres-i és a Los Angeles-i Grand Slam-versenyeken, idén nyáron pedig már elkezdte feltérképezni a 2028-as olimpia helyszínét.
    
„Az óceán más környezet, mint a tenger. A hullámok nagyobbak és hosszabbak, és gyakran nem a széllel egy irányból érkeznek. A szél viszonylag erős, az áramlás pedig változó. Az állatvilág pedig nagyon sokat hozzáad az érzéshez, fókák napoznak a bójákon és a tankerhajók orrain, delfinek vonulnak százával, sirályok helyett pelikánok vesznek körül – tette hozzá Vadnai, aki jelenleg nemzetközi csapatával és edző-bátyjával, a szintén olimpikon Benjaminnal Portugáliában edzőtáborozik, ami a hétvégén egy versennyel zárul, erős nemzetközi mezőnnyel. – Most azért dolgozom, hogy jövőre meglegyen az, ami idén még hiányzott.”           
 

 

Vadnai Jonatán vitorlázás Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

A vitorlázó Érdi Mária szerint rendkívül hasznos a melbourne-i felkészülése

Egyéb egyéni
18 órája

Gerevich-díj: Csomai Józsefnek nem csak az eredmények számítanak

Utánpótlássport
2025.11.27. 08:59

Visszatér és megcélozza a Los Angeles-i olimpiát a brit tornászlegenda

Torna
2025.11.25. 09:32

Weöres Szabolcs célba ért az Atlanti-óceánt átszelő egyik legkeményebb viadalon

Egyéb egyéni
2025.11.18. 09:00

Tóth Dávid: Képesek vagyunk megszerezni az összes kvótát

Kajak-kenu
2025.11.14. 09:20

LA 2028: változik, de még nem végleges a vízilabdatornák lebonyolítása

Vízilabda
2025.11.13. 14:49

Los Angeles 2028: női triatlonban lesz az első éremosztó

Egyéb egyéni
2025.11.12. 19:49

Célkeresztben a jövő – sikeres évet zárt a magyar kajak-kenu

Kajak-kenu
2025.11.10. 15:32
Ezek is érdekelhetik