Sportlövő vk: Döntős magyar helyezések

Az aranyérmet az olasz Danilo Dennis Sollazzo szerezte meg 255 körös világrekorddal. Az összetett számban 50 méteren idén Európa-bajnok Péni István 210,1 körrel maradt le a dobogóról a 10 méteres számban azután, hogy az alapversenyből 632,8 körös kiváló eredménnyel ötödikként lépett tovább.

A döntőben az olasz és a magyar versenyzőn kívül egy-egy kínai, dél-koreai, svéd, függetlenként induló orosz, francia és ausztrál sportlövő szerepelt. A pisztolyos Major Veronika nyolcadik lett, a 25 méteres szám döntőjében kilenc találattal zárt. A párizsi olimpia bronzérmese a 295 körös szerdai pontlövészet után a csütörtöki folytatásban, a gyors részben 290 kört ért el, az alapversenyből így 585 körrel hetedikként jutott be a fináléba, ahol rajta kívül három-három dél-koreai és kínai, valamint egy osztrák versenyző szerepelhetett. Az aranyérmet a dél-koreai Jang Dzsi In nyerte meg 39 találattal. Major kedden Nagy Ákos Károllyal bronzérmet nyert a légpisztolyosok vegyes csapat versenyében.