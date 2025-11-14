Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: Nagybányai-Nagy Anna nyolcadik lett fekvőben

2025.11.14. 12:10
Nagybányai-Nagy Anna és Bajos Gitta (Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook)
Nagybányai-Nagy Anna a 8. helyet szerezte meg a nők kisöbű szabadpuska fekvő testhelyzetű számában pénteken a kairói sportlövő-világbajnokságon.

Ahogy a férfiaknál, úgy a nőknél is az olimpia műsorán nem szereplő 50 méteres számban a 60 lövéses alapverseny alapján alakult ki a végeredmény.

A számban két magyar indult, közülük Nagybányai-Nagy Anna jól, Bajos Gitta visszafogottan szerepelt. Előbbi 623 körrel fejezte be a versenyt és lett nyolcadik a bronzéremtől 2.1 körrel elmaradva. Bajos mindössze 609.3 kört tudott elérni, ez az 58. helyhez volt elég a 66 fős mezőnyben.

Az egyéni viadalt a dél-koreai O Sze Hi nyerte meg, aki csapatban is felállhatott a dobogó tetejére honfitársaival.

SPORTLÖVŐ-VB
Mői kisöbű szabadpuska fekvő
Világbajnok: O Sze Hi (Dél-Korea) 626.5 kör
2. Jeanette Hegg Duestad (Norvégia) 625.9 kör
3. Betina Ljunggren Petersen (Dánia) 625.1 kör
...
8. Nagybányai-Nagy Anna 623 kör
...
58. Bajos Gitta 609.3 kör
Csapat
Világbajnok: Dél-Korea 1872.8 kör
2. Dánia 1866.1 kör
3. Norvégia 1863.2 kör

 

