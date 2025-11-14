Sportlövő-vb: Nagybányai-Nagy Anna nyolcadik lett fekvőben

Ahogy a férfiaknál, úgy a nőknél is az olimpia műsorán nem szereplő 50 méteres számban a 60 lövéses alapverseny alapján alakult ki a végeredmény.

A számban két magyar indult, közülük Nagybányai-Nagy Anna jól, Bajos Gitta visszafogottan szerepelt. Előbbi 623 körrel fejezte be a versenyt és lett nyolcadik a bronzéremtől 2.1 körrel elmaradva. Bajos mindössze 609.3 kört tudott elérni, ez az 58. helyhez volt elég a 66 fős mezőnyben.

Az egyéni viadalt a dél-koreai O Sze Hi nyerte meg, aki csapatban is felállhatott a dobogó tetejére honfitársaival.

SPORTLÖVŐ-VB

Mői kisöbű szabadpuska fekvő

Világbajnok: O Sze Hi (Dél-Korea) 626.5 kör

2. Jeanette Hegg Duestad (Norvégia) 625.9 kör

3. Betina Ljunggren Petersen (Dánia) 625.1 kör

...

8. Nagybányai-Nagy Anna 623 kör

...

58. Bajos Gitta 609.3 kör

Csapat

Világbajnok: Dél-Korea 1872.8 kör

2. Dánia 1866.1 kör

3. Norvégia 1863.2 kör