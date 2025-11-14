Sportlövő-vb: Major Veronika a 13., Fábián Sára a 16. sportpisztolyban

A 25 méteres szám alapversenyének első felét, a pontlövészetet csütörtökön rendezték, melynek végén a verseny mindhárom magyarja jó helyen állt. Fábián Sára 290 körrel a 19., Major és Jákó Miriam egyaránt 288-cal a 28. és 31. pozíciót foglalta el, a döntőt érő nyolcadik helytől két, illetve négy körrel elmaradva. A lemaradásuk azért sem tűnt soknak, mert a magyar pisztolyosoknak hagyományosan a rapidlövészet az erősségük, ami pénteken várt a 85 fős mezőnyre.

Az első csoportban Fábián és Major volt érdekelt. Előbbi sok hibával kezdett, az első hat lövése után mindössze 55 körrel állt, a folytatásban viszont egészen jól teljesített és végül 292 kört ért el, ami 582 körös összeredményt jelentett. Major közben ismét bizonyította klasszisát, a 30 lövést ugyanis 295 körös eredménnyel fejezte be, így 583 körös eredménnyel honfitársa elé került. Ugyan mindkettőjük eredménye jónak mondható, az viszont már az első csoport után biztosra vehető volt, hogy ez egyiküknek sem lesz elég a döntőbe jutásra, ugyanis Major a hetedik, Fábián a nyolcadik helyen állt.

A második csoportban ráadásul sokan lőttek kimagaslóan, az alapot megnyerő dél-koreai Dzsin Jang (591 kör) például tökéletes, 300 körös teljesítményt nyújtott, így végül Major Veronika a 13., Fábián Sára a 16. lett. A döntőhöz 585 körre volt szükség.

Jákó Miriam nem fogott ki jó napot, mindössze 284 kört ért el pénteken és 572 körös végeredményével az 58. helyre csúszott vissza.

A csapatok versengésében a magyar hármas a hetedik helyen végzett 1737 körrel, az aranyérmet pedig a dél-koreai trió szerezte meg 1757 körrel.