Hungarian Open: magyar éremeső a nyitó napon

2025.11.20. 20:16
Major Veronika (Fotó: Hungarian Shooting Federation)
Nagyszerűen kezdték a magyar sportlövők a Hungarian Opent: az egyaránt aranyérmet szerző Major Veronika és Péni István mellett a kairói világbajnokságon hatodik Pekler Zalán is remekelt a nyitó napon.

„VISSZATÉRTEM ARRA A SZINTRE, ahol 2023-ban voltam” – mondta néhány napja a kairói világbajnokságon egyéniben hatodik, csapatban bronzérmes puskás, Pekler Zalán. És nemcsak mondta, hanem újfent bizonyította is: a Fehér úti Nemzeti lőtéren zajló Hungarian Open első napján szenzációs teljesítményt nyújtott, 635.1 körrel nyerte meg a férfi légpuska alapversenyét. Nem elírás: a komáromi klasszis alig egy körrel maradt el attól az eredménytől, amelyet két éve az azerbajdzsáni vk-viadalon ért el – és amellyel akkor világcsúcsot döntött. Vagyis jó döntésnek bizonyult, hogy a 10 méteres számot helyezte előtérbe, Kairó után Budapesten is rendkívül kiegyensúlyozottan versenyzett.

Nemcsak Pekler remekelt csütörtökön, hanem az aranyérmes Péni István is, aki szintén ragyogóan lőtt az alapversenyben (633 kör), a döntőben pedig rátett még egy lapáttal. Az újpestiek puskása csaknem két körrel előzte meg az ezüstérmes francia Timothée Vedelt, míg a bronz Peklernek jutott. A női puskásoknál szintén két magyar állt a dobogón, de a legfényesebb érmet a szlovén Urska Hrasovec nyakába akasztották. Az alapversenyben 632 kör fölé jutó és élen záró Dénes Eszter második, az elmúlt hónapokban látványosan fejlődő Nagybányai-Nagy Anna harmadik lett.

Veretes mezőny gyűlt össze női légpisztolyban is, az olimpiai bronzérmes Major Veronikának többek között ukrán és tajvani klasszisokkal kellett megküzdenie. A legnagyobb riválisai mégis honfitársai voltak, a keszthelyi versenyző mögött a paralimpikon Dávid Krisztina és Jákó Miriam végzett másodikként és harmadikként. Az alapversenyben 578 kört elérő Major a döntőben új magyar csúcsot lőtt (246.8), ahogy Dávid 239.9 körös eredménye is országos rekord a parasportlövőknél. A férfiaknál ukrán győzelem született, Ihor Szolovej Tátrai-Fejes Miklóst és Rédecsi Mátét előzte meg.

Ennél jobban aligha kezdődhetett volna a rangos nemzetközi verseny, amelynek nyitó napján rögtön beindult a nagyüzem, reggel nyolctól este kilencig megállás nélkül zajlottak az események. A pénteki folytatásban a légfegyveres vegyes párosok következnek, míg szombaton ismét egyéni számokat rendeznek, de immár korosztályi megkötés nélkül, a felnőttek és a juniorok közösen versenyeznek.

HUNGARIAN OPEN, NEMZETI LŐTÉR
Férfiak. 10 m. Légpuska. 1. Péni István 254.2 kör (az alapversenyben: 633.0), 2. Vedel (francia) 252.3 (628.7), 3. Pekler Zalán 230.2 (635.1). Légpisztoly. 1. Ihor Szolovej (ukrán) 237.3 (577), 2. Tátrai-Fejes Miklós 237.0 (570), 3. Rédecsi Máté 214.4 (569). Nők. 10 m. Légpuska. 1. Urska Hrasovec (szlovén) 252.1 (629.0), 2. Dénes Eszter 251.4 (632.1), 3. Nagybányai-Nagy Anna 226.7 (628.2). Légpisztoly. 1. Major Veronika 246.8 (578), 2. Dávid Krisztina 239.9 (575), 3. Jákó Miriam 220.7 (572)

 

