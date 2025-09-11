Nemzeti Sportrádió

Messi, Haaland, Bryant, Ronaldo – velük készül visszavonulására a legendás pankrátor

2025.09.11. 10:06
Rendre világklasszis sportolók fotóival emlékezteti rajongóit John Cena, hogy közeleg a visszavonulása a WWE-ringektől. A világ egyik legismertebb pankrátora decemberben fejezi be.

John Cena már tavaly bejelentette, hogy 2025 végén felhagy a pankrációval. A WWE 17-szeres világbajnoka közösségi oldalán leírás nélkül oszt meg fotókat legendás sportolókról, a szemfülesek pedig már rájöttek az összefüggésre: a képeken szereplő mezszámok azt jelzik, hogy Cena még hány alkalommal szerepel gálán.

A sor augusztus közepén kezdődött Lionel Messi barcelonai 10-esével, majd következett a Manchester Cityt erősítő Erling Haaland 9-es mezszáma. A 8-ast már nem labdarúgóval, hanem minden idők egyik legjobb kosárlabdázójával, Kobe Bryanttel illusztrálta Cena.

A visszaszámlálás 7-nél jár, ez a szám pedig nem is lehetett másé, mint az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóé.

Cena 17-szeres világbajnok a WWE-ben, érdemes lesz figyelni, hogy decemberig kik azok a jelenlegi vagy korábbi sztársportolók, akik helyet kapnak az oldalán.

 

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Kobe Bryant WWE John Cena visszavonulás
