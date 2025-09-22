Magyar győzelem a Silverrudder vitorlásversenyen

A versenytáv 134 tengeri mérföld – mintegy 250 km –, amely a dániai Fyn-sziget megkerülését jelenti. A versenyzőknek számtalan nehézséggel kell megküzdeniük: zátonyok, erős tengeráramlatok, hidak és szűkületek között kell népes mezőnyben, sötétben, nagy hullámok között, változékony szelekkel, egyedül, külső segítség nélkül célba érni. Juhász György idén hatodik alkalommal állt rajthoz, de eddig csak kétszer sikerült befutnia, igaz, akkor kategóriájában a második, illetve – tavaly – a harmadik helyen. Ezúttal viszont első lett magyar tervezésű és gyártású hajójával, a Victory nevet viselő Flaar 24-essel. Az idei kategóriagyőzelem különösen figyelemre méltó eredmény, hiszen a versenyen több mint 400 vitorlázó vett részt.

„Nagyon kemény, változatos verseny volt, a nagyon gyenge széltől a viharos lökésekig minden előfordult. A tapasztalatom az, hogy itt mindig kétszer olyan erős a szél, mint az előrejelzés szerint. Az orrom elött törte el az addig élen haladó hajó az árbócát, ez is óvatosságra intett. Utána egy óceáni versenyhajó vette át a vezetést, ami sokáig megfoghatatlannak tűnt. A befutó előtt egy helyzetet jobban értékeltem, és a gyengülő szélben a kis Flaar is gyorsabb volt. Nagy csatába kezdtünk, és amikor másodszor is megelőztem, szerintem ő fejben elengedte. Onnantól határozott előnyt sikerült gyűjtenem: a 26 órás versenyen végül csaknem húsz perccel jobb időt futottam” – idézte a sikerről beszámoló közlemény Juhász Györgyöt.

A Flaar 24 magyar tervezésű és gyártású hajótípus, amelyet 2024-ben az európai év vitorlás hajója díjra is jelöltek.