Madrid pályázna a 2040-es olimpia megrendezésére

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Isabel Díaz Ayuso, a fővárosi régió elnöke azt nyilatkozta, hogy Madrid „harcolni fog a játékokért”, ugyanakkor elismerte azt is, hogy a szeptember 14-én zárult Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny során a palesztinpárti megmozdulások ártottak a nemzetközi megítélésének.

„Néhány sportoló és szövetség azt mondta nekünk, hogy az olimpiai szellem sérült” – fogalmazott. Ayuso azzal érvelt, hogy Madrid már bizonyította referenciáit nagy sporteseményeken, ennek megfelelően rendelkezik az olimpia megrendezéséhez szükséges létesítményekkel és sportkultúrával. José Luis Martínez-Almeida főpolgármester szintén reméli, hogy a játékok „előbb vagy utóbb” eljutnak Madridba, bár ő is elismerte a vueltás tüntetések okozta károkat.

Spanyolország eddig csak egyszer rendezett nyári olimpiát, 1992-ben Barcelona. Madrid négyszer próbálkozott, de 1972-ben, 2012-ben, 2016-ban és 2020-ban sem nyerte el a rendezési jogot, míg Sevilla a 2004-es és 2008-as játékokra pályázott sikertelenül.