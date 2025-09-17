Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: jövőre kezdik árulni a jegyeket, 28 dollárba kerül a legolcsóbb

2025.09.17. 19:26
Fotó: Getty Images
olimpia 2028 jegyértékesítés Los Angeles 2028
Jövőre kezdik árulni és 28 dollárba kerül majd a legolcsóbb belépő a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

A szervezők szerdai közlése szerint a helyi lakosok a többieknél korábban juthatnak majd hozzá a jegyekhez: a regisztrációs folyamat jövő januárban kezdődik, míg a paralimpiára 2027-től lehet majd belépőkhöz jutni. Az igénylők közül a regisztráció után ezúttal is sorsolással választják majd ki azokat a szerencséseket, akik megvásárolhatják a jegyeket.

A tavalyi, párizsi olimpia szervezői sok kritikát kaptak a drága, sokszor több száz vagy több ezer euróba kerülő belépők miatt, a legolcsóbb, 24 euróért gazdára találó jegyek pedig szinte azonnal elfogytak.

A Los Angeles-i ötkarikás játékok 2028. július 14. és 30. között lesznek.

 

