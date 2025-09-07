Két magyar érem született a kerekesszékes vívó-világbajnokságon

A Magyar Paralimpiai Csapat beszámolója és a viadal eredményközlője szerint a DEAC 40 éves versenyzőjét, Osváth Richárdot, aki a férfi tőr A-kategóriában indult, a döntőben a kínai Csung Szaj-csun győzte le 15:9-re.

A 20 esztendős Nádasdy Anna szintén kínai ellenféltől, Csü Haj-jentől szenvedett 15:5-ös vereséget az elődöntőben, és szerezte meg a bronzérmet a női kardozók A-kategóriájában.

Emellett vasárnap Hajmási Éva (női kard A-kategória) a 6., Zsombok Helga (női kard B-kategória) a 23., Gergely István (férfi tőr B-kategória) a 18., Bőhm Sándor Bendegúz (férfi tőr B-kategória) a 22., Zsolnai Sándor (férfi tőr A-kategória) a 39. helyen zárt.

A magyar válogatott ezzel a két éremmel fejezte be szereplését a vb-n. Az éremtáblázat élén Kína zárt 8 arany-, 7 ezüst- és 9 bronzéremmel.