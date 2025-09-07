Nemzeti Sportrádió

Két magyar érem született a kerekesszékes vívó-világbajnokságon

Vágólapra másolva!
2025.09.07. 19:54
null
Nádasdy Anna bronzérmet szerzett (Fotó: Magyar Paralimpiai Csapat/Facebook)
Címkék
vívás paravívás kerekesszékes vívás kerekesszékes vívó-vb
Osváth Richárd ezüst-, Nádasdy Anna bronzérmes lett a dél-koreai Ikszanban vasárnap véget ért kerekesszékes vívó-világbajnokságon.

A Magyar Paralimpiai Csapat beszámolója és a viadal eredményközlője szerint a DEAC 40 éves versenyzőjét, Osváth Richárdot, aki a férfi tőr A-kategóriában indult, a döntőben a kínai Csung Szaj-csun győzte le 15:9-re.

A 20 esztendős Nádasdy Anna szintén kínai ellenféltől, Csü Haj-jentől szenvedett 15:5-ös vereséget az elődöntőben, és szerezte meg a bronzérmet a női kardozók A-kategóriájában.

Emellett vasárnap Hajmási Éva (női kard A-kategória) a 6., Zsombok Helga (női kard B-kategória) a 23., Gergely István (férfi tőr B-kategória) a 18., Bőhm Sándor Bendegúz (férfi tőr B-kategória) a 22., Zsolnai Sándor (férfi tőr A-kategória) a 39. helyen zárt.

A magyar válogatott ezzel a két éremmel fejezte be szereplését a vb-n. Az éremtáblázat élén Kína zárt 8 arany-, 7 ezüst- és 9 bronzéremmel.

 

vívás paravívás kerekesszékes vívás kerekesszékes vívó-vb
Legfrissebb hírek

„Minden éremnél többet ér a család!” – Bóbis Ildikó 80 éves

Képes Sport
2025.09.05. 10:30

Nébald György bekerült a vívó Hírességek Csarnokába

Egyéb egyéni
2025.09.04. 15:13

Tovább folytatja vívópályafutását Szatmári András, szeretne ott lenni Los Angelesben is

Egyéb egyéni
2025.08.20. 09:43

Szirmai Benedek: Aki hátradől, ki is száll a harcból!

Egyéb egyéni
2025.08.18. 09:48

Vívás: „Sokáig féltem, hogy juniorkoromra eltűnök” – Spiesz Anna

Utánpótlássport
2025.08.10. 19:32

Los Angeles-i álmok – Kovács Erika publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.08.04. 00:05

Boczkó Gábor: Nem élem meg kudarcként, hogy a hat érem közt nincs arany

Egyéb egyéni
2025.08.01. 09:44

A számok nem hazudnak – Kovács Erika jegyzete

Egyéb egyéni
2025.07.30. 23:52
Ezek is érdekelhetik