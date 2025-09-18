Nemzeti Sportrádió

Gyász: a pályán lelte halálát az argentin rögbis

2025.09.18. 11:48
Esteban Racca (Fotó: Facebook/Old King Club Rugby)
gyászhír Esteban Racca Rögbi
Ütést kapott a fejére, majd percekkel később egy tolongásnál összeesett és életét vesztette az argentin rögbis, Esteban Racca a paraguayi Old King Club–Jabalíes Rugby Club mérkőzésen.

Tragikus esemény történt a paraguayi rögbiligában: az Old King Club–Jabalíes Rugby Club mérkőzésen tolongás közben összeesett az Old King Club játékosa, Esteban Racca, s noha a csapattársak és a mentők azonnal a segítségére siettek és kétségbeesett kísérleteket tettek újjáélesztésére, nem sikerült megmenteniük az életét – írja a Mirror. Az angol lap megemlíti: a 41 éves sportoló halálát a hírek szerint a percekkel azelőtt a fejére kapott ütés okozhatta.

A tragédia után az Old King Club érzelmes üzenetben búcsúzott elhunyt játékosától.

A legmélyebb szomorúsággal veszünk búcsút csapattársunktól, Esteban Raccától. Ma a rögbi emlékeztetett az élet törékenységére. Az elhivatottságod, a szenvedélyed és a barátságod örökké megmarad az emlékeinkben és a klub történelmében. Együtt érzünk a családoddal, a barátaiddal és az egész rögbiközösséggel ebben a szomorú pillanatban. Nyugodj békében, testvér!”

 

