A karrierje első profi PDC-tornáját megnyerő Niko Springer a Hungarian Darts Trophy győztese

A vasárnap esti program megrövidült egy mérkőzéssel a Hungarian Darts Trophyn, az első mérkőzés előtt ugyanis a műsorközlő Philip Brzezinski bejelentette, hogy Gerwyn Price – aki 2021-ben megnyerte az első Hungarian Darts Trophyt, és a délutáni szakaszban simán, 6–2-re nyert Raymond van Barneveld ellen – „egészségi okokból” visszalépett, Luke Littler így játék nélkül jutott be az elődöntőbe.

104 feletti átlaggal is ritkán szoktak kiesni, Chris Dobeynak ez most összejött – ugyan a negyeddöntőben az első legben elbukott kezdés után egy 11 nyilassal breakelt vissza, majd 2–1-re vezetett, ezután viszont abszolút nem találta a dupláit (8/2, 25%), míg Danny Noppert a jó kiszállóival (9/6, 66.7%) besétált idei első European Tour-elődöntőjébe. Josh Rock ezután elég unalmas találkozón búcsúztatta az eddigi hétvégi formájától elmaradó James Wade-et, a következő két párosítás viszont a torna legjobb mérkőzéseit hozta.

Niko Springer a nyolcaddöntőben a 2018-as világbajnok Rob Crosst búcsúztatta, majd a nyolc között egy újabb vb-győztest, a 2024-es cím birtokosát, Luke Humphriest ejtette ki. A nehézkesen kezdő Humphriest egy 11 nyilas, 130-as kiszállóval záruló breakleggel lepte meg Springer, majd hozta a kezdését, Humphries azonban hamarosan egy 11 nyilassal egyenlített. Ezután Springer is egy 11 nyilassal nyerte a kezdését, majd nem ingott meg azután sem, hogy 4–3-as előnyben bukott első pályáról – még egy 11 nyilassal, egy szép 83-as kiszállóval breakelt, majd egy újabbal hozta a találkozót a duplákkal (14/4, 28.6%) szinte végig bajlódó Humphries ellen. Az utolsó legben kilencnyilasra is ráment, de a hetedik nyíl már nem ment a triplába. Mindkét játékos 100 feletti átlagot produkált.

Az első elődöntőnél jött az újabb dráma, Danny Noppert is a második világbajnokot győzte le, a nyolcaddöntőben a háromszoros vb-győztes Michael van Gerwent, a négy között pedig – negyedik egymás elleni meccsükön először – a regnáló világbajnok Luke Littlert. Három breakleg után – 1–1-nél Littler a 60-ra rontott – Noppert hozta a kezdését, és magabiztosan vezetett. 5–3-as Noppert előnynél kisebb tűzijáték következett, a holland bull-bull-dupla 16 kombinációval dobta ki a 132-őt, breakelt, és kezdhetett a győzelemért, erre Littler egy 145-ös kilépővel visszabreakelt. A 18 esztendős angol viszont összességében megküzdött a kiszállókkal, (20/4, 20%), az utolsónak bizonyuló legben 47 pontról 6 nyílból sem tudott kiszállni, ez pedig már a meccsébe került.

És még ekkor is lehetett fokozni az izgalmakat! Josh Rock és Niko Springer is oda-visszabreakelte egymást az első három legben, 1–1-nél Springer megdobta a torna harmadik 170-es kiszállóját – ahogy ellépett volna az egyik, rögtön utánament a másik. 4–3-as Rock-vezetésnél Springer a hétvége során a legközelebb került a kilencnyilashoz, csak a kilencedik nyíl ment a dupla 12 fölé, végül 11 nyílból oldotta meg. A tizedik legben egy breakkel már Springer vezetett 6–4-re, Rock azonban még innen is döntő legre mentette az összecsapást – Springer egy meccsnyilat megúszott, de első pályáról megoldotta a döntőbe jutást.

Ezzel biztossá vált, hogy bármelyikük is nyer, karrierje első European Tour-sikerét aratja. A negyeddöntőbe egyedüli nem kiemeltként bejutó 25 éves Springer a májusi Dutch Darts Championshipen jutott be pályafutása során először ET-döntőbe, míg a rutinosabb, 34 éves Noppert harmadszor játszott ET-finálét, a kettő korábbit egyaránt 2022-ben – abban az évben, amikor megnyerte eddigi egyetlen majortornáját, a UK Opent.

A szorosan kezdődő meccsen 2–2-nél Noppert breakelt először, és ebben a szakaszban ő dobálta jobban a triplákat – Springer kezdte a mérkőzést, de elbukta ezt a helyzeti előnyét, és bár hozta a kezdéseit, úgy tűnt, jelentős kihívás lesz visszajönnie a meccsbe. 5–4-es hátránynál hozott egy szép 120-as kiszállót, és visszabreakelt – innentől kissé érződött, hogy mindkettőjüknél játszhat az első győzelem gondolata, elkezdtek többet rontani, ám részben éppen ettől maradt kiélezett a találkozó, hol egyik, hol másik használta ki a másik hibáját. Ennélfogva nem is lehetett más a finálé kimenetele, mint a döntő leg. Első pályáról Springer magabiztos tudott maradni, 82-nél kimondottan vagány volt, hiszen úgy próbált rá a bull-dupla 16-ra, hogy Noppert 289-en volt, és a bull már meg is volt – a következő körben pedig a 32 is sikerült.

A torna előtt még világranglista-70. Niko Springer első profi PDC-trófeáját nyerte meg pályafutása során, és minden bizonnyal ott lesz az októberi World Grand Prix-n és az Európa-bajnokságon is.

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA

MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.

VASÁRNAP

Esti szakasz

Negyeddöntő

Danny Noppert (holland, 14. kiemelt, 97.24)–Chris Dobey (angol, 6., 104.21) 6–2

Luke Littler (angol, 2.)–Gerwyn Price (walesi, 7.) játék nélkül

Josh Rock (északír, 13., 93.32)–James Wade (angol, 5., 83.83) 6–2

Niko Springer (német, 101.87)–Luke Humphries (angol, 1., 101.11) 6–4

Elődöntő

Danny Noppert (holland, 14., 89.79)–Luke Littler (angol, 2., 92.79) 7–4

Niko Springer (német, 99.64)–Josh Rock (északír, 13., 101,08) 7–6

Döntő

Niko Springer (német, 89.28)–Danny Noppert (holland, 14., 93.59) 8–7