Hungarian Darts Trophy: búcsúzott a címvédő Michael van Gerwen a nyolcaddöntőben, Luke Humphries rekordot döntött

Rögtön a vasárnapi első nyolcaddöntő rendkívül izgalmasan alakult a Hungarian Darts Trophyn, pedig Chris Dobey már 3–0-ra is vezetett Cameron Menzies ellen. A skót aztán feléledt, később kétszer is elvette Dobey kezdését, ám az angol is breakelt egyet a kettő között – mindketten szenvedtek kicsit a kiszállókkal (33.3%, illetve 38.5%). A döntő legben aztán Dobey magabiztos maradt – a múlt heti World Series of Darts Finals nyolcaddöntőjében szintén találkoztak, akkor az idei világbajnokságon elődöntős Dobey 6–1-re győzött, ezúttal szorosabb meccsen diadalmaskodott.

Erre rátett egy nagy lapáttal a két holland, a tavalyi budapesti győztes Michael van Gerwen és Danny Noppert csatája. Jól érezte a háromszoros világbajnok, hogy többre lesz szüksége a szombati teljesítményénél – 85.78-as átlaggal és 23.1%-os kiszállóval győzte le 6–2-re Matthew Dennantöt –, ehhez képest a vasárnapi nyolcaddöntőben már majdnem 100-as átlagot dobott, viszont a kiszállózásának hatékonysága nem emelkedett sokat (15/5, 33.3%). Ezzel szemben Noppert meghaladta a 100-as átlagot, és bár a duplákkal neki is meggyűlt a baja (19/6, 31.6%), éppen ez hozott rendkívül kiélezett csatát. Van Gerwen a 2–0-ért hozott egy 11 nyilas leget, Noppert azonban 3–2-re fordított – Van Gerwen ezután a 4–4-ért breakelte ellenfelét, így később kezdhetett a győzelemért. A döntő leg hozta el az igazán drámai csatát, Van Gerwen négy meccsnyilat puskázott el, Noppert a harmadikat használta ki, így a címvédés idén biztosan elmarad.

Gerwyn Price 102.50-es átlaggal, gond nélkül győzte le a szombati teljesítményéhez képest haloványabb Raymond van Barneveldet, Luke Littler 99-es átlaga mellett ezúttal a szombati 75 százalékos kiszállózásánál visszafogottabb (18/6, 33.3) aránnyal búcsúztatta Martin Schindlert, míg a 100.53-as átlag mellé 60 százalékos duplamérleget (10/6) dobó James Wade Kim Huybrechtset ejtette ki. Az elmúlt két European Tour-fordulón egyaránt döntős Josh Rock az első ET-nyolcaddöntőjében játszó Thibault Tricole-t múlta felül.

Niko Springer kiejtette Rob Crosst, a 2018-as világbajnok így idén eddig egyetlen European Tour-fordulón sem jutott be a negyeddöntőbe, Springernek pedig ez karrierje második negyeddöntője a májusi Dutch Darts Championshipen elért fináléja után. A német már 4–1-re is vezetett, amikor Cross Borbély András után megdobta az idei budapesti torna második 170-es kiszállóját, de már késői volt az ébredés.

A délutáni program záró mérkőzése a 2024-es világbajnok Luke Humphries hengerelését hozta, 113.05-tel a torna ötéves történetének eddigi legnagyobb átlagát dobta meg – emellett az idei European Tour-idény eddigi legmagasabb átlaga is ez –, hat 180-at is hajított, 75 százalékos kiszállózása (8/6) mellett a tavalyi World Grand Prix-győztes Mike De Deckernek esélye sem volt.



Az esti programban a negyeddöntőben még hat, az elődöntőben viszont hét, a döntőben pedig már nyolc leget kell nyerni.

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA

MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.

VASÁRNAP

Délutáni szakasz

Nyolcaddöntő

Chris Dobey (angol, 6., 98.42)–Cameron Menzies (skót, 94.17) 6–5

Danny Noppert (holland, 14., 101.37)–Michael van Gerwen (holland, 3., 98.27) 6–5

Gerwyn Price (walesi, 7., 102.50)–Raymond van Barneveld (holland, 89.05) 6–2

Luke Littler (angol, 2., 99.20)–Martin Schindler (német, 15., 89.49) 6–2

James Wade (angol, 5., 100.53)–Kim Huybrechts (belga, 97.14) 6–2

Josh Rock (északír, 13,)–Thibaut Tricole (francia) 6–3

Niko Springer (német, 95,51)–Rob Cross (angol, 8., 93.14) 6–3

Luke Humphries (angol, 1., 113.05)–Mike De Decker (belga, 93.53) 6–1

Negyeddöntő – 19.00

Chris Dobey (angol, 6.)–Danny Noppert (holland, 14.)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Luke Littler (angol, 2.)

James Wade (angol, 5.)–Josh Rock (északír, 13.)

Niko Springer (német)–Luke Humphries (angol, 1.)

Elődöntő – kb. 21.00

Chris Dobey/Danny Noppert–Gerwyn Price/Luke Littler

James Wade/Josh Rock–Niko Springer/Luke Humphries

Döntő – kb. 22.30