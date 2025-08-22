Kettesfogathajtó-vb: a címvédő Hölle Martin nyerte a díjhajtást

A verseny honlapja szerint a nyolcszoros világbajnok, a legutóbbi négy alkalommal egyéniben és csapatban is győztes Hölle esélyeshez méltóan, 28.64 hibaponttal végzett az élen a lovak idomítottságáról, elengedettségéről, hajlékonyságáról, együttes munkájukról, a jármódok szabályosságáról és a feladatok pontos végrehajtásáról számot adó díjhajtásban, így folytatódott 2017 óta tartó veretlensége.

A sportág magyar klasszisa a pénteki napon versenyzett másik 42 hajtóval együtt, közülük Kákonyi Norbert 21. lett, a szintén csapattag ifj. Fekete György pedig a 45. helyről várja a folytatást több mint 28 hibapontos lemaradással. A csütörtöki 42 indulóból Dani Marcell a 22. pozícióban zárta a díjhajtást, míg az egyéniben érdekelt ifj. Veszelszki Gábor az 52. helyen áll, Margitai Máté pedig 78. lett.

A csapattagok közül mindhárom számban a két jobbik versenyző eredménye számít, így Hölle és Dani remek teljesítményének köszönhetően a címvédő magyar trió is vezet a vb egyharmada után.

Az elmúlt hat vb-n mind egyéniben, mind csapatban a magyaroké lett az aranyérem: 2013-ban és 2015-ben még Lázár Vilmos, a magyar szövetség jelenlegi elnöke diadalmaskodott, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és legutóbb, 2023-ban pedig Hölle Martin. Ifj. Fekete tagja volt az előző két csapatdiadalnak.

A vb-re 24 ország 85 fogathajtója nevezett. A szokásoknak megfelelően szombaton a maratonhajtásra kerül sor, vasárnap pedig az akadályhajtással zárul a viadal. Két év múlva Magyarország lesz a házigazda.

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

Egyéni

1. Hölle Martin 28.64 hibapont

2. Franck Grimonprez (francia) 36.02

3. Jacob Arnold (amerikai) 39.83

...21. Kákonyi Norbert 52.44

22. Dani Marcell 52.50

...45. ifj. Fekete György 56.93

...52. ifj. Veszelszki Gábor 58.53

...78. Margitai Máté 66.46

Csapat

1. Magyarország (Hölle, ifj. Fekete, Dani) 81.14 hibapont

2. Franciaország 81.57

3. Hollandia 91.16