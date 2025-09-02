Nemzeti Sportrádió

Hétvégén nemzetközi sztárparádé a százéves Kincsem Parkban, Nikola Jokics versenylovai is futnak

2025.09.02. 16:20
NIkola Jokics versenylovai is érkeznek a Kincsem Parkba (Fotó: Facebook/Kincsem Park - Nemzeti Lóverseny)
lósport Nikola Jokics Kincsem Park lovassport
Az idén százéves Kincsem Park ezen a hétvégén óriási, ingyenes őszindító rendezvényre várja a látogatókat.

A szervezők tájékoztatása szerint szombat délután az agaraké és az ügetőké lesz a főszerep. Utóbbiak legrangosabb futama a Marschall József-emlékverseny és a 111. Hungária Díj lesz. Mindkettő érdekessége, hogy a világklasszis szerb kosárlabdázó, az NBA-ben bajnok és háromszor a legértékesebb játékosnak választott Nikola Jokics versenylovai is futnak a magyar lovak ellen.

Vasárnap az angol telivérek lesznek a porondon. A főfutam a rekorddíjazású, 2400 méteres Kincsem Díj lesz, melyben minden idők legerősebb mezőnye áll starthoz, ugyanis Ausztriából, Angliából, Csehországból, Németországból és Szlovákiából is érkeznek klasszisok, hogy megküzdjenek a legjobb magyar lovakkal. A nyeregben is sztárparádé várható, itt lesz a háromszoros angol bajnok Silvestre de Sousa és a tizenkétszeres dubai győztes Tadhg O’Sea.

A rendezvény mindkét napon 13 órakor indul, a belépés mindkét nap ingyenes.

 

