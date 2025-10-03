Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Nemzeti Vágta

2025.10.03. 22:27
Fotó: Facebook/Nemzeti Vágta
Pénteken a nemzetközi rendőrlovasversennyel kezdődött el a 18. Nemzeti Vágta Szilvásváradon a Lipicai Lovasközpontban. Szombaton már színesebb és sűrűbb lesz a program, de a döntőket csak vasárnap rendezik meg.

Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg az idén háromnapos Nemzeti Vágtát, ami Kelet-Közép-Európa legnagyobb amatőr lovasversenye. Ezúttal több mint száz lovas indul Szilvásváradon. Az egyedülálló lovasünnep nemcsak sportesemény, hanem a magyar hagyományokra, tradíciókra épülő kulturális, turisztikai és gasztronómiai fesztivál is egyben. A szervezők célja – akárcsak a legelső Nemzeti Vágta esetében –, hogy az esemény felelevenítse, ápolja, és új tartalommal gazdagítsa Magyarország lovas hagyományait, illetve hogy építse az országimázst. 

A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban zajló háromnapos rendezvénysorozat csúcsa természetesen vasárnap lesz, ekkor rendezik a legtöbb döntőt és a leginkább látványos versenyeket, de péntekre és szombatra is jut esemény bőven. Pénteken tartották a nemzetközi rendőrlovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi versenyben, lövészetben, tűz- és hordóugratásban is összemérték ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók, győztest azonban ezekben a számokban is csak vasárnap hirdetnek, a finálék után. 

Szombaton az érdeklődők a 14–17 éves korosztályt láthatják a kishuszárvágtában és a 10–13 évesek is megküzdenek egymással a huszárgyerekvágta előfutamaiban, akárcsak a felnőttek a Nemzeti Vágta előfutamaiban. A fogatvágta, a kocsitolóverseny előfutamai, a Győri Ördöglovasok produkciója, valamint a méneshajtás sem marad ki a szombati programból. 

 

