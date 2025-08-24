Kettesfogathajtó-vb: Hölle Martin és a magyar csapat megvédte címét

Az immár tízszeres világbajnok, Hölle Martin és a válogatott sikerével sorozatban hetedszer mind a két aranyérem Magyarországé lett, ami egyedülálló a sportág történetében. Tizenkét és tíz éve az egyéni küzdelmet a magyar szövetség jelenlegi elnöke, a 12-szeres világbajnok, Lázár Vilmos nyerte, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben, 2023-ban és most Hölle bizonyult a legjobbnak. Ifj. Fekete sem első vb-címét ünnepelte, mert az előző két alkalommal is aranyérmes volt a csapattal, viszont Dani Marcell, a szilvásváradi vb-újonc először állhatott a dobogó tetejére.

A 28 éves Hölle a díjhajtást világcsúccsal nyerte, majd szombaton a maratonhajtásban is a legjobbnak bizonyult, így hatalmas előnyre tett szert, az éllovas pozícióját pedig a vasárnapi akadályhajtásban simán megőrizte. A második helyen a brit Roger Campbell, a harmadikon pedig a holland Stan van Eijk végzett. Csapatban – melyben a csapattagok közül mindhárom számban a két jobb helyezést elérő versenyző eredménye számított – a magyarok mögött a britek és a hollandok zártak dobogós pozícióban.

Noha Höllének és a magyar csapatnak is tetemes előnye volt, mégsem lehetett biztosra venni a kettős sikert, mivel az akadályhajtás pályavezetése olyannyira nehéz volt, hogy végül egyetlen versenyző – a két éve ezüstérmes svájci Marcel Luder – tudta három hibapontot érő verőhiba nélkül, valamint a 2:53 perces limitidőn belül teljesíteni. Mivel ifj. Fekete 3,64 hibapontjával remekül hajtott, így a csapatarany szinte biztossá vált, Höllének pedig bőven volt hibázási lehetősége az egyéni sikert tekintve. A magyar klasszis azt a taktikát választotta, hogy inkább lassabb tempóban hajtotta a lovait, hiszen nem akart labdát leverni a bójákról. A terv tökéletesen sikerült, mivel verőhiba nélkül szlalomozott végig a pályán Hölle, aki némi időtúllépésért 7,56 hibapontot kapott, de így is magabiztosan végzett az élen.

Ifj. Fekete a 19. helyre jött fel, míg az egyéni dobogó reményében kockáztató, emiatt az akadályhajtást kissé elrontó Dani a 30. pozícióba esett vissza. Az egyéni indulók közül Kákonyi Norbert összetettben a 20. helyre tört előre, Margitai Máré pedig 67., míg ifj. Veszelszki Gábor 79. lett.

A vb-n 24 ország 85 fogathajtója indult, két év múlva Magyarország lesz a házigazda.

Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke a magyar fogattörténelem egyik legkiemelkedőbb zsenijének nevezte az újabb világbajnoki címet szerző klasszist:

„Magyarország az egyik legsikeresebb fogathajtó nemzet a világon és ebben a sikersorozatban is kimagasló Hölle Martin teljesítménye. Ő a magyar fogattörténelem egyik legkiemelkedőbb zsenije. Az a profizmus, ami őt és a csapatát jellemzi, egészen lenyűgöző. Bátran kijelenthetem, hogy a magyar lovassport elmúlt tíz évének legfényesebb csillagát tisztelhetjük a személyében.”

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

Egyéni

1. Hölle Martin 131,19 hibapont

2. Roger Campbell (brit) 151,31

3. Stan van Eijk (holland) 151,59

...

19. ifj. Fekete György 165,84

20. Kákonyi Norbert 166,16

...

30. Dani Marcell 171,61

...

67. Margitai Máté 198,35

...

79. ifj. Veszelszki Gábor 235,22

Csapat

1. Magyarország (Hölle Martin, ifj. Fekete György, Dani Marcell) 286,61 hibapont

2. Nagy-Britannia (Peter Bennett, Roger Campbell, Tara Wilkinson) 305,66 hibapont

3. Hollandia (Rens Egberink, Erik Evers, Stan van Eijk) 311,30 hibapont